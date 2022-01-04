المدن الذكية والمستدامة تجربة للإرتقاء بجودة حياة المستخدم والمقيم

المصدر: دبي- البيان

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أكدت الدكتورة هاربريت سيث، الأستاذ المساعد، رئيس قسم الهندسة المعمارية ومدير الدراسات في كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع في جامعة هيريوت وات دبي:«أن الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مارس العام الماضي والتي تهدف إلى تحويل دبي وجعلها مدينة مترابطة ومتكاملة وبها توازن بين المجتمع والسياحة والحداثة بالتراث والطبيعة، تعكس الحاجة إلى بناء مدن ذكية حضرية تتمحور حول الإنسان من أجل مستقبل مستدام.

وقالت هاربريت سيث إن المدن الذكية هي أنظمة إيكولوجية اجتماعية معقدة ومتشابكة وتتغير باستمرار، وتتشكل وتتحول من خلال تقنيات مختلفة، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المدن الذكية العالمي من حوالي 410.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 إلى أكثر من 820 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

وأشارت سيث إلى أنه بالنسبة للمقيمين والسياح، تتضمن تجربة الأماكن أكثر من مجرد هندسة معمارية جميلة، حيث تتطور المدن الكبرى عموديًا لاستيعاب تزايد عدد السكان المستمر، وبالتالي فإن زيادة الارتفاعات العالية في معظم المدن على مستوى العالم أمر شائع. كما أن المدن مزدحمة أيضًا، مع وجود مساحة صغيرة للمؤسسات العامة الأخرى مثل الحدائق ومسارات المشي وركوب الدراجات، إن توسيع حدود المدينة يعني الابتعاد عن المحاور الرئيسية، فإن المدن الحضرية التي تم التخطيط لها للحفاظ على رفاهية السكان والزوار سوف تزدهر وتتطور.

تصميم البنية التحتية

وقالت سيث إنه يتم تصميم البنية التحتية الأساسية للمدينة الذكية وهذا يشمل (إمدادات المياه والطاقة، والصرف الصحي، والنقل، وإدارة النفايات الصلبة، والرقمنة القوية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والحوكمة المناسبة، والمراكز الترفيهية، والرعاية الصحية، والتعليم)، للحفاظ على الاستدامة الذكية سهلة الاستخدام.

ومن أجل الحفاظ على الاستدامة وتجربة المستخدم في صميم تطوير المدن الذكية، ستحتاج الحكومات والدول إلى ضبط التوازن بين التكنولوجيا والاحتياجات البشرية. يشارك الدكتور هاربريت سيث، الأستاذ المساعد، رئيس قسم الهندسة المعمارية ومدير الدراسات في كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع في جامعة هيريوت وات بدبي، رؤى حول الطرق المختلفة التي يمكن لعناصر المدينة الذكية من خلالها الإرتقاء بتجربة المستخدم والمقيم.

التنقل الفعال

وأشارت سيث إلى انه يعتمد الترابط والاتصال في محيط المدينة على نظام النقل العام الخاص بها. تتجلى الحاجة إلى التنقل الفعال ووسائل النقل العام الذكية بشكل أكبر مع تزايد عدد السكان في المدن. سواء تم ترقية أو تحديث البنية التحتية الرقمية والمادية الحالية، فإن الهدف من المدينة هو توفير بيئة عملية مفيدة وفعالة لتزدهر. الإبتكارات التكنولوجية مثل تطبيقات وقوف السيارات الذكية التي توجه سائقي السيارات إلى أماكن وقوف السيارات المتاحة، وخرائط جوجل المتقدمة التي تعرض تحديثات حركة المرور وتدير بفعالية الطرق والتطبيقات البديلة التي ترسم مسارات السفر في وسائل النقل العام، كلها تقنيات تدعم التنقل الفعال. يعد تخفيف الازدحام في مراكز المدن، وتخفيف تدفق حركة المرور، وإنشاء إشارات طرق سهلة، وربط المدن عبر أنظمة النقل العام الذكية أمرًا بالغ الأهمية لنمو المدن الذكية. يمكّن التنقل الذكي الأشخاص والمقيمين والزوار من التنقل بشكل أسرع وأكثر أمانًا واستدامة وفعالية من أي وقت مضى.

مع استثمار الحكومات بكثافة في بناء مدن ذكية، يبحثون عن تقنيات وحلول متقدمة لتطوير مدنهم. ستلعب المركبات المستقلة وأنظمة الملاحة من الجيل التالي وأنظمة البنية التحتية للطرق متعددة المستويات دورًا مهمًا في مستقبل أنظمة النقل الفعالة في المدن لتحقيق الترابط الأمثل بين البشر والنقل.

المختبرات الحية

وأضافت سيث إنه مع استمرار نمو التحضر في العالم، مع توقع زيادة إجمالي السكان الذين يعيشون في المدن حول العالم بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2050، هناك طلب متزايد على بيئات ذكية ومستدامة توفر للمواطنين مستوى معيشة متميزاً.

وأحد المفاهيم التي اكتسبت مكانة بارزة على مر السنين هو إدخال المختبرات الحية. المختبرات الحية هي أنظمة بيئية يشارك فيها المستخدمون النهائيون وأصحاب المصلحة الآخرون في تطوير مفاهيم مبتكرة على مدى فترة زمنية أطول، في بيئة واقعية، وباستخدام نهج متعدد الأنماط. في هذا النطاق، يتم تكليف الأفراد بلعب أدوار مختلفة خلال يوم عادي، والتي تتطلب عادةً استخدام ودعم تقنيات مختلفة. على النقيض من بيئة الاختبار التقليدية، حيث لا يشارك المستخدمون بشكل عام. يتم تنظيم بيئة المختبر أو التحكم فيها بشكل حيث تضع الأشخاص في صميم تطوير الابتكار ؛ وبالتالي، يصبح الابتكار محوره الإنسان، على عكس التكنولوجيا المدفوعة التقليدية.

لذلك، فإن الغرض منه هو تعزيز الابتكار والفائدة وسهولة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء هذه المختبرات سيدعم تفاعلاً أكثر كفاءة بين التكنولوجيا والمقيمين، مما يدعم مفهوم المدينة الذكية المزدهر.

وضربت مثالاً على ذلك حيث يقوم»ناشيونال روبوتاريم«، وهو مركز رائد عالميًا للروبوتات والذكاء الاصطناعي بجامعة هيريوت وات في إدنبرة، بإنشاء أول مختبر حي مفتوح في العالم يمكن الوصول إليه عن بُعد. ويهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على نطاق واسع ومنع الوقت أو المسافة من أن يكونوا حواجز أمام البحث والابتكار. من خلال الجمع بين الباحثين والصناع ومقدمي الرعاية والمستخدمين النهائيين لخدمات المعيشة، تتمثل رؤية المختبر في المشاركة في إنشاء حلول ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام.

الطاقة الذكية

وقالت إن من الاحتياجات الأساسية للمدينة الذكية تقييم احتياجاتها من الطاقة واستهلاكها. تتزايد متطلبات الطاقة باستمرار ومن المتوقع أن تنمو أكثر. يقدر استهلاك الطاقة العالمي السنوي حاليًا بـ 580 مليون تراجول.

في مدينة ذكية مثالية، يجب أن تستخدم جميع المرافق أنظمة إضاءة موفرة للطاقة،بما في ذلك إضاءة التي تدعم الاتصالات الرقمية وعلى سبيل المثال، الأضواء التي تنطفئ وتعتمد على الحركة في المكان والتحكم في الإضاءة عن بعد..»إل إي دي«، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لدراسات أجرتها وزارة الطاقة الأمريكية، تستخدم تركيبات الصمام الثنائي الباعث للضوء(إل إي دي) في المتوسط ما يصل إلى 75 في المائة من الطاقة أقل من الإضاءة التقليدية. جانب آخر مهم هو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة في هذا الجزء من العالم هي الطاقة الشمسية.

يجب أن يكون استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة في المدينة الذكية لأنها تؤدي إلى تقليل حرق الوقود الأحفوري، وبالتالي خفض مستويات التلوث. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية بشكل إيجابي على البصمة الكربونية للمدينة، مما يساعد المواطنين على إنشاء نظام طاقة متجددة بالكامل. كما أن المشاركة في برامج الإستدامة للمدينة التي يقيمون فيها توفر للمقيمين شعورًا مرتفعًا بالإنتماء والرفاهية المجتمعية.

المرافق الترفيهية

وقالت سيث إنه بينما تستمر المدن في احتواء المزيد من الأبراج الشاهقة في المناطق الحضرية، هناك حاجة ملحة للمساحات المفتوحة والمرافق الترفيهية داخل حدود المدينة لأنها تلعب دورًا حيويًا في الحياة المستدامة. تعد المراكز الترفيهية ونوادي اللياقة البدنية والحدائق والمساحات المفتوحة والملاعب ومسارات الجري ضرورية لتزويد سكان المدينة بحياة صحية، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بأمراض نمط الحياة الغير صحية. إنهم يشكلون جزءًا أساسيًا من الرفاهية العقلية والجسدية للسكان والقوى العاملة في المدينة الذكية. يجب أن يكون تحقيق التوازن بين البنية التحتية للمعيشة والمساحات المفتوحة هدفًا محددًا في بداية التخطيط لمدينة ذكية..

وبالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المدن العالمية ببناء مفاهيم صناعة الأماكن أو العلامات التجارية، مما يعني أن هذه المساحات المفتوحة والمرافق الترفيهية تروي قصة يتردد صداها مع السكان وتزود المدينة بهوية فريدة وأكثر خصوصية. يتحد كل من التحضر والاستجمام مع بعضهما البعض لبناء بيئة شاملة لسكانها.

فإن إضافة هندسة المناظر الطبيعية ودمج استخدامات الترفيه النشطة والسلبية، وبناء ممرات خضراء وحدائق عمودية، يمكن أن تضيف هذه الأشياء إلى سحر المدينة مع توفير مساحات مفتوحة وترفيهية أيضًا وتعزيز أنماط الحياة النشطة، وبناء الشعور بالتفاعل المجتمعي والبشري – كل هذا يدعم صحة ورفاهية سكان المدن.

ما يدعم ما ورد أعلاه هو الحاجة إلى خلق مستقبل أكثر استدامة وسهل الاستخدام لسكان المدن الذكية. من سكان إلى زوار، تزدهر المدن عندما يختبر الأشخاص المقيمون تقاربًا مع المكان. من خلال الاستثمار في تطوير وتطبيق أكثر التقنيات كفاءة لبناء المدن الذكية وتلبية احتياجاتها، يجب علينا أيضًا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لتجربة المستخدم والارتقاء بها من خلال العروض الفريدة والمستدامة. يجب أن تكون المدن الذكية - رقمية ولكنها سهلة الاستخدام ومتكاملة وتجريبية وملائمة ولكنها صالحة للعيش.

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