«أراضي دبي» تعدل ساعات العمل بمقرّها الرئيس ومراكز الخدمات العقارية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تعديل ساعات العمل الرسمي في مقرّ الدائرة، لتتماشى مع نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي تم اعتماده أخيراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وبدأ العمل به من الإثنين 3 يناير.

وأصبحت ساعات العمل الرسمي في مقرّ الدائرة، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة.

وفي ما يتعلق بمراكز الخدمات العقارية، أصبحت ساعات العمل الرسمي من الـ8:00 صباحاً وحتى الـ8:00 مساءً من الأحد حتى الخميس، ومن 8:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، و4:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً يوم الجمعة، في كل من مركز الطابو بفرعيه في الطوار سنتر، والبرشاء مول، ومركز الطارش بفروعه (بلدية دبي – زعبيل، بلدية دبي – المنارة، مركز بلدية دبي – الطوار 1)، ومركز تسهيل للخدمات الحكومية في عود ميثاء، والأمين العقاري في مركز مزايا – شارع الشيخ زايد.

وأصبح الدوام الرسمي في مركز تخليص للخدمات الحكومية في برج الخور – منطقة البطين، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً من الإثنين وحتى الجمعة، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 مساءً يوم الأحد. وفي مركز فكست في مدينة دبي الطبية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:30 مساءً من الأحد إلى الخميس، والـ8:00 صباحاً وحتى 12:30 مساءً، و2:30 مساءً وحتى 5:30 مساءً يوم الجمعة.

وفي مركز تمليك لأمين التسجيل العقاري في دبي الجنوب، تمتد ساعات العمل الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 مساءً من الإثنين وحتى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 مساءً يوم الجمعة.

وأكدت الدائرة حرصها الدائم على توفير أفضل وأسرع الخدمات العقارية، لمختلف فئات المتعاملين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أنّ جميع خدمات الدائرة متاحة على مدار الساعة، على كلّ من موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي «دبي ريست»، المتوافر على متاجر آبل وجوجل.

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