«عزيزي» تعتزم تسليم 42 مشروعاً يضم 8895 وحدة بدبي خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم عزيزي، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات، تسليم 42 مشروعاً عالمياً لها توفر مجتمعة 8.895 وحدة في العام الجديد 2022، وأعلنت الشركة عن تحقيق زيادة بنسبة 44% خلال النصف الثاني 2021 في مبيعات مشاريعها السكنية والتجارية المتميزة على الخارطة والمكتملة، والتي سيتم إنجازها قريباً في جميع أنحاء دبي.

وتمكنت الشركة من إكمال بناء أكثر من 150 طابقاً على 2.92 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية، وتسجيل ما يزيد على 22.9 مليون ساعة من عمليات البناء والصب، التي استخدمت فيها أكثر من 150.000 متر مكعب من الخرسانة.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع التزام عزيزي بالتسليم في الوقت المناسب، وضمان رضا عملائها، ومواصلة الأداء المتنامي لقطاع العقارات في دبي. وتضم المشاريع التي سيتم تسليمها هذا العام 40 مبنى في مجمع ريفيرا الضخم في مدينة محمد بن راشد، و«كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية، و«بيرتون» في الفرجان، علماً أن جميع هذه المشاريع معززة بمواصفات مميزة للغاية، وتسهم في رسم مشهد قطاع دبي العقاري السكني والتجزئة الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة.

وتعليقاً على إنجازات العام 2021 والمشاريع المقرر تسليمها في العام 2022، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «لقد كان 2021 عاماً مثيراً بالنسبة إلينا في عزيزي من حيث المبيعات القياسية وسرعة البناء. وتم الانتهاء من العديد من المشاريع في الأوقات المحددة. وكان «ستار» آخر مشروع نقوم بتسليمه. ويبدو 2022 عاماً واعداً للغاية، حيث يحرز مشروعنا الضخم ريفيرا تقدماً سريعاً، إلى جانب تسليم المزيد من المشاريع. إننا نقدر دعم جميع شركائنا، كما نعرب عن شكرنا لهم على مساهماتهم في تحويل مشاريعنا من الأفكار إلى الواقع، وتسليم المنازل إلى آلاف العائلات السعيدة للاستمتاع بأنماط الحياة التي يتطلعون إليها وتحقيق أحلامهم».

وحققت أعمال الإنشاءات في عزيزي تقدماً سريعاً بشكل ملحوظ في العام 2021، ويعتزم المطور الحفاظ على هذا الزخم خلال العام الجديد. وخلال العام الفائت فقط، سلمت عزيزي مشروعها «أورا» بجبل علي، إضافة إلى سامية وفاريشتا وشايستا في الفرجان، و«مينا» على نخلة جميرا. وفي شهر نوفمبر الماضي، سلمت بلازا في الفرجان.

ويمثل ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على العديد من الجوائز، حيث يضم 40 مبنى سيتم تسليمها، ويعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، حيث يقع في قلب مدينة محمد بن راشد، ومن المخطط أن يضم 71 مبنى متوسط الارتفاع، توفر عند اكتمالها ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية، ويحتل المشروع موقعاً مناسباً وسط جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

يشار إلى أنه تم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة، حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وفي يونيو من العام الماضي 2021، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد على 130.026 متراً مربعاً ستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان «ون مول» الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطوّرها عزيزي في دبي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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