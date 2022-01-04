"إمداد" توفر خدمات إدارة المرافق وبرمجيات منع فقدان البيانات لمنصة "ذا ڤيو آت ذا بالم" لـ"نخيل"

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عقداً توفر بموجبه خدمات إدارة المرافق، وحلول برمجيات منع فقدان البيانات إلى «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات رائعة على نخلة جميرا والخليج العربي وأفق دبي بزاوية 360 درجة، من دون أي معوقات تحجب النظر.

وبحسب متطلبات العقد مع شركة «نخيل» مالكة المشروع، ستخصص «إمداد» 3 من خبرائها للخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وحماية البيانات، طوال مدة سريان العقد، وهي عام واحد ينقضي بنهاية أكتوبر 2022، مع إمكانية تمديده لفترة أخرى، في إطار بنود عقد «إمداد» المُبرم حالياً مع نخيل مول. وستوفر «إمداد» خدماتها لمنصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» في مساحة إجمالية تبلغ 170 متراً مربعاً. وتقع المنصة بالطابق 52 من برج «ذا بالم تاور» على ارتفاع 240 متراً فوق نخلة جميرا، وتضم 3 منافذ بيع بالتجزئة، كما تشكّل معلم جذب مهماً للسياح العالميين والمحليين على مدار العام.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: يسعدنا توسيع دائرة علاقتنا مع شركة «نخيل». وتعزيز الشراكة مع «نخيل» يدل على خبرة «إمداد» بمجال إدارة المرافق، وتنامي نجاحاتها في تقديم حلول متميزة ومخصصة. وتتنوع حلول «إمداد» المقدمة لشركة «نخيل» لتشمل إدارة المرافق، وإدارة النفايات، ومكافحة الآفات، وإدارة مياه الصرف الصحي، وخدمات التنظيف المتخصصة لبعض أفضل مشاريع البنية التحتية والمجتمعات المتميزة في دبي، بما في ذلك «بالم جميرا مونوريل»، وقرية دبي إكسبو، وفلل ند الشبا، وسيركل مول، وغيرها. وكانت «إمداد» أبرمت أخيراً اتفاقية لتقديم خدمات توريد العمالة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة، وإدارة النفايات لصالح مجمع «دراغون مارت»، أحد أضخم الأسواق التجارية في العالم للمنتجات الصينية، والتابع لشركة «نخيل». كما تدير العديد من المشاريع متنوعة الاستخدامات لشركة «نخيل»، بما في ذلك أكثر من 400 مبنى، و4 مساجد، ومرافق مستودعات في ضاحية «إنترناشونال سيتي»، وأكثر من 240 مبنى في «ديسكفري جاردنز».

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