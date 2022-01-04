"دبي للإنترنت" و"خزنة" تؤسسان مركزين متقدمين للبيانات في دبي

المصدر: وام

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أعلنت مدينة دبي للإنترنت - أكبر مجمع أعمال متخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة - وشركة "خزنة داتا سنترز" - المزود لمراكز البيانات ذات المساحات الكبيرة والطاقة الاستيعابية العالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- عن اتفاق تنشئ بموجبه "خزنة" مركزين متقدمين للبيانات في مدينة دبي الأمر الذي يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات ويرسخ مكانة دولة الإمارات في تنافسية البنية التحتية الرقمية.

وتنسجم مخرجات هذا التعاون مع توجهات الحكومة في تحقيق التحول لمنظومة الحكومة الذكية وتوفير حلول البنى التحتية والسحب الآمنة لتخزين البيانات بما يغطي مختلف القطاعات لاسيما مع توجه العديد من الشركات لتنبي نماذج عمل هجينة طيلة فترة انتشار الجائحة ما أدى لزيادة حجم البيانات الرقمية وتزايد الطلب والحاجة لتوفير هذا النوع من الحلول.

وقال عمار المالك مدير عام مدينة دبي للإنترنت " إن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السباقة والمبادرات الحكومية المحفزة حققت مؤخرا إنجازا جديدا وانضمت لقائمة أفضل 10 دول في العالم وفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وبدورها ستستمر دبي للإنترنت في جهودها لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات والمواهب في مجالات التكنولوجيا والمساهمة في مختلف المبادرات الاستراتيجية بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة المتقدمة في مختلف المجالات".

وأكد أن مدينة دبي للإنترنت تشكل حجر الزاوية في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار أكثر من عقدين ويعتبر هذا التعاون نقطة انطلاق نحو تحقيق مستهدفات جديدة وتعزيز القدرات الاقتصادية والتنافسية للدولة، موضحا أن تطور البنية التحتية الرقمية في دبي يتصل بشكل مباشر مع نمو قدرتها التنافسية الاقتصادية وبالتالي فإن إنشاء مراكز البيانات سيشكل انجازا جديدا في مسيرة نمو اقتصاد الإمارة.

من جانبه قال حسن النقبي الرئيس التنفيذي لمراكز بيانات خزنة إن الشراكة بين خزنة ومدينة دبي للإنترنت ستدعم بيئة الأعمال الرقمية لدولة الإمارات وتمكن الشركات المتخصصة بحلول التكنولوجيا من تحقيق مستوى عال الكفاءة من الاتصال والتخزين بما يتيح لهم تقديم خدمات أكثر فاعلية للشركاء والعملاء والموظفين على حد سواء ويقع المركزان الجديدان للبيانات في مواقع استراتيجية بالإمارة ويسمح التصميم الفريد والتقنيات المتقدمة المستخدمة لمراكز بيانات "خزنة" بالتوسع السريع للعمليات عند الحاجة مما يوفر مزايا نمو طويلة الأجل للشركاء كما يمكن للشركات المتخصصة بتقنيات الجيل الخامس ومشاريع المدن الذكية والحوسبة السحابية الاستفادة من التقنيات السحابية لخزنة.

ومن المقرر أن تشغل "خزنة داتا سنترز" إجمالي 14 مركز بيانات مدمجة مما شكل أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات.

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