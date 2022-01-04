"ألفا ظبي القابضة" تستحوذ على 25.24% من "القدرة القابضة"

المصدر: وام

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أعلنت "ألفا ظبي القابضة" اليوم عن استحواذها على نسبة 25.24% من شركة القدرة القابضة.

وتعد القدرة القابضة - وهي شركة مساهمة خاصة - واحدة من أكبر الشركات القابضة التي تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات التنموية، ومنذ تأسيسها في عام 2005 تمكنت الشركة من النمو والتطور بشكل ملحوظ من خلال التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة والاستثمار في قطاعات النمو الأساسية.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "انطلاقاً من التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارة ألفا ظبي، نعمل دائماً على دراسة وتقييم محفظتنا الاستثمارية بشكل مستمر لتعزيز مسيرة نجاحنا واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة الاستثمارية تصب في مصلحة مساهميننا وتعكس خطتنا التوسعية في العديد من القطاعات الاستراتيجية النامية والواعدة بعناية ورؤية ثاقبة، فالقدرة شركة رائدة في الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة والمشاريع التطويرية المختلفة والتي تواكب وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وأضاف العامري خصصت ألفا طبي القابضة صندوقًا استثماريًا بقيمة 8 مليارات درهم لتعزيز محفظتها من خلال التطوير والاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تعكس التزامها تجاه العملاء والمساهمين على حدٍ سواء، وذلك بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

وتتطلع ألفا ظبي القابضة مستقبلاً إلى تعزيز مكانتها كمساهم في اقتصاد دولة الإمارات بما يتماشى مع سلسلة مبادرات "مشاريع الخمسين" في الدولة للحفاظ عليها كوجهة مثالية للمهارات والخبرات والاستثمارات.

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