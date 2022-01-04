«فلاي دبي» تخطط لاستلام 20 طائرة «737 ماكس»

المصدر: دبي - البيان

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تخطط شركة «فلاي دبي» لاستلام 20 طائرة جديدة من طراز «بوينج 737 ماكس» خلال عام 2022.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هذا يأتي في إطار الخطط التوسعية للشركة لفتح المزيد من الوجهات بعدما رفعت عدد وجهاتها خلال عام 2021 إلى 118 وجهة بما فيها الوجهات الصيفية.

وكان غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة قد قال إن قطاع السفر لايزال يواجه الكثير من العوائق نتيجة لتغير قيود السفر، لكن مسافرينا اليوم يدركون أن السفر ممكن في ظل متطلبات إضافية يجب الوفاء بها. حيث نشهد زيادة في الطلب على السفر وينعكس ذلك في العدد المتزايد من الرحلات الأسبوعية لدينا والتي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء لنفس الفترة من عام 2019.

وأكد أن دبي أخذت زمام المبادرة في إعادة فتح قطاع السياحة ونتوجه هنا بالشكر للقيادة الحكيمة في دولتنا لدورها في تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتنا جميعاً مع السماح للصناعة بالتعافي.

وأضاف: شهدت شبكتنا أيضاً نمواً كبيراً خلال العام الماضي وقمنا بتعزيز شبكتنا لترتفع إلى 118 وجهة، حيث انضمت 22 وجهة إلى شبكة «فلاي دبي»، ومنها وجهاتنا الصيفية الموسمية التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مسافرينا مثل باتومي في جورجيا وبودروم وطرابزون في تركيا وميكونوس وسانتوريني في اليونان وشرم الشيخ في مصر وتيفات في الجبل الأسود.

ونحن نتطلع إلى إطلاق المزيد من الوجهات خلال العام المقبل والتي تتيح جذب المزيد من الركاب للسفر مع «فلاي دبي».

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