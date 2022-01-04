لا تغيير برسوم الامتياز الاتحادي لـ «اتصالات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن تلقيها إخطاراً من وزارة المالية يؤكد أن رسوم حق الامتياز الاتحادي للسنوات من 2022 إلى 2024 ستطبق من دون أي تغييرات في الرسوم الحالية.

وأضافت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي أنها ستستمر باحتساب ودفع رسوم حق الامتياز الاتحادي للسنوات من 2022 إلى 2024، بواقع 15% رسم حق الامتياز على الإيرادات المحلية المرخصة في الإمارات، و30% رسم حق الامتياز على الأرباح.

ووفق حسابات «البيان»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2020 نحو 67.65 مليار درهم، منها 52.99 مليار درهم لـ «اتصالات»، و14.66 مليار درهم لـ «دو».

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