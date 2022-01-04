ارتفاع الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل في 2021

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تراجعاً بجميع آجالها خلال العام الماضي، وذلك عدا أسعار الفائدة لأجل عام واحد وستة أشهر، وذلك وفقاً لحسابات «البيان» استناداً إلى بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت أسعار الفائدة لأجل عام بنسبة 13.13% من 0.65382% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 0.73963% في نهاية ديسمبر الماضي، وزادت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنسبة 42.6% من 0.49084% إلى 0.7% في نهاية 2021.

فيما تراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر بنسبة 28.9% إلى 0.36445% من 0.5125%، ونزلت الفائدة لأجل شهر بنسبة 8.5% من 0.24457% إلى 0.22375%، وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع بنسبة 6.5% من 0.18354% إلى 0.17163%، وهبطت الفائدة لأجل ليلة واحدة بنسبة 10.18% من 0.14255% إلى 0.12803%.

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