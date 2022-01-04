مديرون ورجال أعمال: نوفر أفضل التجارب

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مديرون ورجال أعمال أن مختلف المؤسسات في دبي تعمل على توفير أفضل التجارب للمتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق، عبر توفير الكثير من العروض والتخفيضات الكبرى.

وقال تيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم مول: «نفخر بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للعمل على مهرجان دبي للتسوق، الذي يعتبر حدثاً مميزاً ضمن جدول فعاليات دبي، الحدث الرائد والمتطور الذي يقام سنوياً في الإمارة، حيث ينتظر سكان وزوار الإمارات العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية لمهرجان دبي للتسوق في كل عام. وتلتزم مراكز تسوق الفطيم بتزويد الزوار بتجارب مثيرة وحماسية، حيث تشهد مراكزنا إقبالاً غير مسبوق خلال تلك الفترة يحثنا على مواصلة العمل مع محال التجزئة والعلامات التجارية والمطاعم في المركز لتقديم أفضل تجربة للمتسوقين».

شركة عبد الواحد الرستماني

ومن جانبه قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «مع إطلاق كل نسخة من مهرجان دبي للتسوق عاماً بعد عام، تترسخ مكانة دبي العالمية، كواحدة من المدن الرائدة في العالم القادرة على استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم. إننا في العربية للسيارات نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته، وفضلاً عن ذلك فإن نسخة هذا العام تتزامن مع إطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليسهم هذا الحدث في زيادة الاهتمام بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. ونحتفل هذا العام بإجراء سحبين رائعين لعلامتي إنفينيتي ونيسان، لإسعاد عملائنا، سواء من خلال الجوائز النقدية اليومية القيمة، أو فرصة تجربة أفضل ما تقدمه هاتان العلامتان من خلال الجائزة الكبرى للفوز بالسحب على السيارة. ويسرنا أن نتقدم بأطيب الأمنيات للقائمين على تنظيم مهرجان دبي للتسوق، آملين للجميع الاستمتاع بمهرجان استثنائي».

ميركاتو

وفي هذا الإطار، علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر: «تعتبر دبي من المدن الرائدة في صناعة المهرجانات، إذ ترحب بالمسافرين والزوار من جميع أنحاء العالم خلال فترة المهرجان. واحتفالاً بالمهرجان يستضيف ميركاتو مجموعة من الفعاليات المميزة والصفقات الرائعة والجوائز النقدية الأسبوعية القيمة التي تجعل من تجربة التسوق ذكرى لا تُنسى».

أي ديلز

وعلق جاد طبيلي، المؤسس والمدير التنفيذي لدى Idealz: «نحن سعداء بالتعاون مرّة أخرى مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بعد نجاح الحملات الترويجية التي أطلقناها خلال مهرجان دبي للتسوق 2021، وتم خلالها تقديم جوائز لحوالي 200 فائز بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون درهم. ولا شك أن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، والجائزة النقدية الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق، وكذلك سحوبات إنفينيتي الكبرى ستجعل من الدورة الجديدة للمهرجان أكثر تشويقاً. وفي ظل ما يشهده قطاع السياحة والسفر من تعافٍ، وكذلك الشراكة الحصرية المستمرة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نتطلع لجعل دبي الوجهة المفضلة للزيارة والتسوق، والتي ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم».

ميريكس للاستثمار

ومن ناحيته، قال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: «تشكل الدورة السابعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق مناسبة رائعة للسكان والزوار لاستكشاف موسم مليء بالعروض والأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق المنوعة. وبصفتنا الشركة التي تشغل أبرز الوجهات العصرية في دبي، فإننا ندعو الزوار إلى سيتي ووك وذا بييتش ولا مير لاستكشاف أفضل ما تقدمه دبي والاستمتاع بالأجواء الرائعة والمنعشة وتجارب التسوق وعروض الترفيه الفريدة».

بنك رأس الخيمة الوطني

وصرّح متحدث باسم بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: «يسّر بنك رأس الخيمة الوطني أن يتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وأن يرعى مهرجان دبي للتسوق القادم. لقد شاركنا في مهرجان التسوق هذا لسنوات عدة لأنه يمثل معلماً رئيسياً في جدول فعاليات دبي، وتماشياً مع استراتيجية البنك التي تركز على العميل، فقد فتحنا الأبواب لمزيد من المكافآت الجديدة والمثيرة المتعلقة بأسلوب حياةٍ أفضل، والتي يمكن لعملائنا الاستفادة منها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز