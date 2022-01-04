«دبي للمهرجانات»: الشركاء يكرسون دبي وجهة مفضلة للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع عدد من أبرز الجهات والشركات الرائدة في دبي، في إطار شراكات من شأنها المساهمة بتقديم دورة جديدة وناجحة من مهرجان دبي للتسوق، والذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير 2022، حيث يلعب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون للمهرجان دوراً حيوياً في تنشيط الأسواق، وكذلك السياحة على مدار أيام المهرجان، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة، والفعاليات المبتكرة، والأنشطة الترفيهية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى الجوائز القيمة التي لا تفوّت.

وتعليقاً على الشراكات الطويلة القائمة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تم إطلاق مهرجان دبي للتسوق في بداياته بهدف تنشيط الأسواق والأعمال التجارية المحلية، وها هو اليوم يتبوأ مكانة عالمية، ويساهم بشكل كبير في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وذلك بما تقدمه من تجارب متميزة في التسوق والترفيه».

مجموعة مراكز التسوق

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا إطلاق حملة ترويجية كبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث سنمنح فرصة للمتسوقين لربح جوائز نقدية. ينصب تركيزنا على تعزيز مشاركة قطاع التجزئة في مهرجان دبي للتسوق وزيادة فرص ربح المتسوقين».

طيران الإمارات

ومن جهته قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نتوقع إقبالاً قوياً على زيارة دبي خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يتزامن مع إكسبو 2020 دبي، ومجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة الأخرى، ما يُظهر مدى ديناميكية وتنوع مدينتنا التي تفتح ذراعيها لاستقبال الزوار بأمان من جميع أنحاء العالم».

اتصالات

وقال عبد الله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي: «تفتخر «اتصالات» بشراكتها المتأصلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تأتي النسخة 27 من مهرجان دبي للتسوق لتؤكد المكانة الرائدة لإمارة دبي كوجهة مفضّلة للسياحة والترفيه والعطلات للعائلات من مختلف أنحاء العالم، وبالإضافة لشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان، يعود سوق «اتصالات ماركت أو تي بي» ليرحب بالزوّار من السياح والمقيمين».

إعمار

وقال متحدّث باسم «إعمار»: «مهرجان دبي للتسوّق هو من أبرز المحطّات في جدول الفعاليات المتنوّعة التي تشهدها إمارة دبي على مدار السنة، وهو من أهمّ محفّزات النمو السياحي فيها.

ويسرّ إعمار لإدارة مراكز التسوّق أن ترحبّ بالمواطنين والمقيمين والسيّاح إلى وجهاتنا التي تقدّم أرقى تجارب التسوّق ذات المستوى العالمي، والتي ترتكز إلى توفير الأجواء المميّزة للجميع. إذ يتمحور هدفنا حول ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة».

شركة نخيل

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في «نخيل»: «يشجع هذا المهرجان كبار التجار في المدينة على اعتماد طرق جديدة ومبتكرة من أجل توفير أجواء حماسية غنية بالتسوق والترفيه والتسلية ترضي أذواق جميع العملاء.

نحن في شركة «نخيل» نفتخر بتوسيع شراكتنا مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، ونتطلع للترحيب بالزوار مرة أخرى في موسم مدهش جديد من التسوق والترفيه في بعض وجهاتنا الرئيسية؛ خصوصاً في «ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت» و«نخيل مول» و«سوق المرفأ» الجديد».

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نفخر في شركة «ماجد الفطيم» بالاحتفال بالسنة الجديدة وأسعد اللحظات من خلال مكافأة زبائننا بعروض رائعة وتجارب فريدة من نوعها.

ونحن بغاية الفخر والسعادة بأن نقدم عروضاً ترفيهية استثنائية في مجال البيع بالتجزئة في «مول الإمارات» ومراكز تسوق «سيتي سنتر» خلال مهرجان دبي للتسوق، والتي تشمل عروضاً تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ونرحب بكافة أفراد المجتمع في مراكز التسوق التابعة لنا، وندعوهم للمشاركة معنا في الاحتفال بأبرز حدث للتسوق والترفيه لهذا العام، حيث نواصل في الابتكار في صناعة التجزئة في المنطقة».

إينوك

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما مثّل مهرجان دبي للتسوق إحدى أهم المناسبات التي تتيح لنا فرصة مكافأة عملائنا المخلصين، ويسعدنا المشاركة هذا العام في النسخة السابعة والعشرين من المهرجان عبر تقديم العديد من الجوائز والمكافآت القيّمة، كما يسرّنا الإعلان أنه وللمرة الأولى على الإطلاق سيحظى عملاؤنا بفرصة المشاركة بالسحوبات عند التزوّد بالوقود من محطات الخدمة التابعة لنا، مما تتيح للمزيد من الزوار والمقيمين فرصة المشاركة والفوز مع عائلاتهم».

دبي القابضة لإدارة الأصول

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول: «يعد مهرجان دبي للتسوق جزءاً هاماً من أجندة دبي السنوية المليئة بالفعاليات والمعارض المتميزة التي ترسخ مكانة الإمارة إحدى أهم الوجهات العالمية وأفضل مدن العالم في كافة المجالات، وضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، يسرنا تقديم تجارب متنوعة ومميزة هذا العام».

مجموعة دبي للذهب

وفي هذا السياق، صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن حملة مهرجان دبي للتسوق 2021-22. هذه الحملة هي شهادة على التزامنا لإسعاد عملائنا من المواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز كبرى، بينما نواصل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للذهب والمجوهرات.

لقد شهدنا زيادة في الطلب على المجوهرات الذهبية في الشهرين الماضيين ونتوقع أن يزيد الطلب أكثر بعد إطلاق حملة السحوبات الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث يرغب المتسوقون بزيادة فرصهم في الفوز بالتسوق خلال فترة المهرجان. مثل كل عام، ستكون حملتنا الترويجية أحد أبرز الفعاليات في مهرجان التسوق».

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