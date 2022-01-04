لجنة بالمجلس الوطني تناقش دعم السياحة وأثر تشريعات العمل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير رئيس اللجنة، أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على الاقتصاد وسياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان المهيري مقرر اللجنة للاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة البيرق، وسعيد العابدي.

واطلعت اللجنة على موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية بالدولة. كما ناقشت سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة، وخطط الوزارة الاستراتيجية للقطاع، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض «إكسبو 2020 دبي»، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

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