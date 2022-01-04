تماسك الأسواق بدعم من مكاسب أسهم البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب أسهم البنوك، فيما سيطر الهدوء على تحركات باقي الأسهم في أولى جلسات العام الجديد مع ارتفاع أسعار 36 سهماً مقابل تراجع 25 سهماً.

وانخفض سوق دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.15% ليغلق عند 3190.97 نقطة مع تراجع أسهم الاستثمار والعقار والنقل والتأمين والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.28% ليصل إلى 8464.57 نقطة بضغط أسهم الاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.58 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في أبوظبي و284 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 262 مليون سهم، موزعة بواقع 171.3 مليوناً في أبوظبي و90.6 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 7918 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود قطاع البنوك بنسبة 0.52% تماسك سوق دبي مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«دبي الإسلامي» 0.74% و«جي إف إتش» 1.68% و«أملاك» 2.21%، فيما انخفض قطاع الاستثمار 3% مع تراجع «سوق دبي المالي» 7.39% بينما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.73% واستقر «دبي للاستثمار».

وانخفض قطاع العقار هامشياً 0.03% مع نزول «إعمار العقارية» بينما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.68% و«الاتحاد العقارية» 0.62% و«ديار» 0.41%، واستقر «داماك». ونزل قطاع النقل 0.5% بعد هبوط «أرامكس» 0.97% فيما استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 2.24%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 107.87 ملايين درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 63.8 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 42.4 مليوناً. وتصدر «الخليج للملاحة» الأسهم المرتفعة بنسبة 2.24%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.16%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 23.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.17% على أثر صعود «أبوظبي الأول» 0.21% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.59%. وزاد قطاع العقار 1.05%.

ونزل قطاع الاستثمار 1% مع تراجع «ألفا ظبي» 3.88% و«الواحة كابيتال» 1.17% فيما زاد «ملتيبلاي» 0.54% و«إشراق» 0.56% واستقر «العالمية القابضة». وانخفض قطاع الاتصالات 0.32% بعد هبوط «اتصالات» 0.32% و«الياه سات» 0.36%، وتراجع قطاع الطاقة 0.85% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.94% و«أدنوك للحفر» 0.88% و«دانة غاز» 0.94% فيما استقر «طاقة».

تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 325 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 269.1 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.16%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.43%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 38.13 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، منها 7.86 ملايين في دبي و23.8 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، موزعة بواقع 7.86 ملايين في دبي و23.8 مليوناً في أبوظبي.

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