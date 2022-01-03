«دبي للمهرجانات»: الشركاء يعززون مكانة دبي وجهة تسوق عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع عدد من أبرز الجهات والشركات الرائدة في دبي، في إطار شراكات من شأنها المساهمة بتقديم دورة جديدة وناجحة من مهرجان دبي للتسوق، والذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير 2022، حيث يلعب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون للمهرجان دوراً حيوياً في تنشيط الأسواق، وكذلك السياحة على مدار أيام المهرجان، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة، والفعاليات المبتكرة، والأنشطة الترفيهية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى الجوائز القيمة التي لا تفوّت.

وتقدم الدورة السابعة والعشرون للمهرجان -الذي يعد أطول مهرجانات التسوق استمرارية في العالم- عروض تسوق مميزة، وتجارب المأكولات الفريدة، واحتفالات موسمية وأخرى خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى العروض الكلاسيكية، والسحوبات الضخمة، والجوائز المذهلة. وابتداء من 27 ديسمبر 2021 سيكون الجمهور على موعد مع مفاجآت يومية وعروض ترويجية هائلة.

وتعليقاً على الشراكات الطويلة القائمة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تم إطلاق مهرجان دبي للتسوق في بداياته بهدف تنشيط الأسواق والأعمال التجارية المحلية، وها هو اليوم يتبوأ مكانة عالمية، ويساهم بشكل كبير في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وذلك بما تقدمه من تجارب متميزة في التسوق والترفيه. ولم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، والتزام الشركاء الاستراتيجيين والرعاة تجاه مهرجان دبي للتسوق بدعم وتطوير فعالياته على مدار السنوات الماضية».

وأعرب الخاجة عن شكره للشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين على دعمهم المتواصل لتقديم أجواء وتجارب تسوق مذهلة، وعروض ترفيهية عالمية، إضافة إلى العديد من الجوائز والسحوبات القيمة التي من شأنها تغيير مجرى حياة الفائزين من سكان وزوار دبي.

مجموعة مراكز التسوق

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا إطلاق حملة ترويجية كبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث سنمنح فرصة للمتسوقين لربح جوائز نقدية. ينصب تركيزنا على تعزيز مشاركة قطاع التجزئة في مهرجان دبي للتسوق وزيادة فرص ربح المتسوقين».

طيران الإمارات

ومن جهته قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسر طيران الإمارات أن تواصل دعم مهرجان دبي للتسوق الذي يُعد إحدى الفعاليات الرئيسية السنوية في المدينة، والذي لعب دوراً مهماً في تعزيز مكانتها وجاذبيتها كعاصمة تسوق عالمية. لقد بدأنا رحلتنا مع المهرجان منذ انطلاقته في عام 1996، ونتطلع بالتنسيق مع شركائنا في صناعة السياحة إلى تقديم مجموعة متنوعة من التجارب ومفاهيم التسوق، بالإضافة إلى الأحداث النابضة بالحياة، ما يعزز مكانة دبي في صدارة اهتمامات المسافرين الآن وفي المستقبل. نتوقع إقبالاً قوياً على زيارة دبي خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يتزامن مع إكسبو 2020 دبي، ومجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة الأخرى، ما يُظهر مدى ديناميكية وتنوع مدينتنا التي تفتح ذراعيها لاستقبال الزوار بأمان من جميع أنحاء العالم».

اتصالات

وقال عبد الله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي: «تفتخر «اتصالات» بشراكتها المتأصلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تأتي النسخة 27 من مهرجان دبي للتسوق لتؤكد المكانة الرائدة لإمارة دبي كوجهة مفضّلة للسياحة والترفيه والعطلات للعائلات من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي الذي يجعل هذه النسخة من مهرجان دبي للتسوق أكثر تميزاً. وبالإضافة لشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان، يعود سوق «اتصالات ماركت أو تي بي» ليرحب بالزوّار من السياح والمقيمين ويتيح لهم أفضل العروض على الأجهزة والملحقات ومجموعة متنوعة من خدماتنا. وتتطلع «اتصالات» إلى النجاح اللافت للمهرجان ليساهم مجدداً في دعم الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي في أن تصبح الإمارة الوجهة السياحية والتجارية الأولى في المنطقة والعالم».

إعمار

وفي هذا الصدد، قال متحدّث باسم إعمار: «مهرجان دبي للتسوّق هو من أبرز المحطّات في جدول الفعاليات المتنوّعة التي تشهدها إمارة دبي على مدار السنة، وهو من أهمّ محفّزات النمو السياحي فيها. ويسرّ إعمار لإدارة مراكز التسوّق أن ترحبّ بالمواطنين والمقيمين والسيّاح إلى وجهاتنا التي تقدّم أرقى تجارب التسوّق ذات المستوى العالمي، والتي ترتكز إلى توفير الأجواء المميّزة للجميع. إذ يتمحور هدفنا حول ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة من خلال ابتكار تجارب التسوّق المذهلة والمجزية على حدّ سواء».

شركة نخيل

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «نخيل»: «يُعتبر مهرجان دبي للتسوق في نسخته السابعة والعشرين، أطول مهرجانات التسوق في الإمارة وأحد أكثر أنشطة البيع بالتجزئة زخماً على مستوى المنطقة. في كل عام، يشجع هذا المهرجان كبار التجار في المدينة على اعتماد طرق جديدة ومبتكرة من أجل توفير أجواء حماسية غنية بالتسوق والترفيه والتسلية ترضي أذواق جميع العملاء. نحن في شركة «نخيل» نفتخر بتوسيع شراكتنا مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، ونتطلع للترحيب بالزوار مرة أخرى في موسم مدهش جديد من التسوق والترفيه في بعض وجهاتنا الرئيسية؛ خصوصاً في «ابن بطوطة مول» و«ذي بوينت» و«نخيل مول» و«سوق المرفأ» الجديد».

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نفخر في شركة «ماجد الفطيم» بالاحتفال بالسنة الجديدة وأسعد اللحظات من خلال مكافأة زبائننا بعروض رائعة وتجارب فريدة من نوعها. ونحن بغاية الفخر والسعادة بأن نقدم عروضاً ترفيهية استثنائية في مجال البيع بالتجزئة في «مول الإمارات» ومراكز تسوق «سيتي سنتر» خلال مهرجان دبي للتسوق، والتي تشمل عروضاً تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ونرحب بكافة أفراد المجتمع في مراكز التسوق التابعة لنا، وندعوهم للمشاركة معنا في الاحتفال بأبرز حدث للتسوق والترفيه لهذا العام، حيث نواصل في الابتكار في صناعة التجزئة في المنطقة».

إينوك

ومن جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما مثّل مهرجان دبي للتسوق إحدى أهم المناسبات التي تتيح لنا فرصة مكافأة عملائنا المخلصين، ويسعدنا المشاركة هذا العام في النسخة السابعة والعشرين من المهرجان عبر تقديم العديد من الجوائز والمكافآت القيّمة، كما يسرّنا الإعلان أنه وللمرة الأولى على الإطلاق سيحظى عملاؤنا بفرصة المشاركة بالسحوبات عند التزوّد بالوقود من محطات الخدمة التابعة لنا، مما تتيح للمزيد من الزوار والمقيمين فرصة المشاركة والفوز مع عائلاتهم».

وأضاف قائلاً: «لقد كانت دبي ولا تزال واحدة من أهم الوجهات التي تحتضن أبرز المهرجانات والفعاليات الترفيهية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث السنوي».

دبي القابضة لإدارة الأصول

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول: «يعد مهرجان دبي للتسوق جزءاً هاماً من أجندة دبي السنوية المليئة بالفعاليات والمعارض المتميزة التي ترسخ مكانة الإمارة إحدى أهم الوجهات العالمية وأفضل مدن العالم في كافة المجالات، وضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، يسرنا تقديم تجارب متنوعة ومميزة هذا العام».

وأضاف: «تضم محفظتنا العديد من الوجهات الفريدة التي تقدم تجارب لا مثيل لها وترحب سنوياً بملايين الزوار من مختلف أرجاء العالم، ونتطلع للقائهم خلال فترة المهرجان لمشاركتنا الفعاليات المتنوعة المستوحاة من الطبيعة والتراث الإماراتي في «سوق مهرجان دبي للتسوق» في السيف، إلى جانب النشاطات الاحتفالية في سوق مدينة جميرا وجزيرة «بلوواترز» والتي بدورها تقدم أمتع عروض الأضواء وطائرات الدرون والألعاب النارية».

مجموعة دبي للذهب

وفي هذا السياق، صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن حملة مهرجان دبي للتسوق 2021-22. هذه الحملة هي شهادة على التزامنا لإسعاد عملائنا من المواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز كبرى، بينما نواصل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للذهب والمجوهرات. لقد شهدنا زيادة في الطلب على المجوهرات الذهبية في الشهرين الماضيين ونتوقع أن يزيد الطلب أكثر بعد إطلاق حملة السحوبات الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث يرغب المتسوقون بزيادة فرصهم في الفوز بالتسوق خلال فترة المهرجان. مثل كل عام، ستكون حملتنا الترويجية أحد أبرز الفعاليات في مهرجان التسوق».

مجموعة الفطيم

وقال تيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم مول: «نفخر بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للعمل على مهرجان دبي للتسوق، الذي يعتبر حدثاً مميزاً ضمن جدول فعاليات دبي، الحدث الرائد والمتطور الذي يقام سنوياً في الإمارة، حيث ينتظر سكان وزوار الإمارات العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية لمهرجان دبي للتسوق في كل عام. وتلتزم مراكز تسوق الفطيم بتزويد الزوار بتجارب مثيرة وحماسية، حيث تشهد مراكزنا إقبالاً غير مسبوق خلال تلك الفترة يحثنا على مواصلة العمل مع محال التجزئة والعلامات التجارية والمطاعم في المركز لتقديم أفضل تجربة للمتسوقين».

شركة عبد الواحد الرستماني

ومن جانبه قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «مع إطلاق كل نسخة من مهرجان دبي للتسوق عاماً بعد عام، تترسخ مكانة دبي العالمية، كواحدة من المدن الرائدة في العالم القادرة على استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم. إننا في العربية للسيارات نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته، وفضلاً عن ذلك فإن نسخة هذا العام تتزامن مع إطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليسهم هذا الحدث في زيادة الاهتمام بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. ونحتفل هذا العام بإجراء سحبين رائعين لعلامتي إنفينيتي ونيسان، لإسعاد عملائنا، سواء من خلال الجوائز النقدية اليومية القيمة، أو فرصة تجربة أفضل ما تقدمه هاتان العلامتان من خلال الجائزة الكبرى للفوز بالسحب على السيارة. ويسرنا أن نتقدم بأطيب الأمنيات للقائمين على تنظيم مهرجان دبي للتسوق، آملين للجميع الاستمتاع بمهرجان استثنائي».

ميركاتو

وفي هذا الإطار، علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر: «تعتبر دبي من المدن الرائدة في صناعة المهرجانات، إذ ترحب بالمسافرين والزوار من جميع أنحاء العالم خلال فترة المهرجان. واحتفالاً بالمهرجان يستضيف ميركاتو مجموعة من الفعاليات المميزة والصفقات الرائعة والجوائز النقدية الأسبوعية القيمة التي تجعل من تجربة التسوق ذكرى لا تُنسى».

أي ديلز

وعلق جاد طبيلي، المؤسس والمدير التنفيذي لدى Idealz: «نحن سعداء بالتعاون مرّة أخرى مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بعد نجاح الحملات الترويجية التي أطلقناها خلال مهرجان دبي للتسوق 2021، وتم خلالها تقديم جوائز لحوالي 200 فائز بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون درهم. ولا شك أن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، والجائزة النقدية الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق، وكذلك سحوبات إنفينيتي الكبرى ستجعل من الدورة الجديدة للمهرجان أكثر تشويقاً. وفي ظل ما يشهده قطاع السياحة والسفر من تعافٍ، وكذلك الشراكة الحصرية المستمرة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نتطلع لجعل دبي الوجهة المفضلة للزيارة والتسوق، والتي ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم».

ميريكس للاستثمار

ومن ناحيته، قال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: «تشكل الدورة السابعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق مناسبة رائعة للسكان والزوار لاستكشاف موسم مليء بالعروض والأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق المنوعة. وبصفتنا الشركة التي تشغل أبرز الوجهات العصرية في دبي، فإننا ندعو الزوار إلى سيتي ووك وذا بييتش ولا مير لاستكشاف أفضل ما تقدمه دبي والاستمتاع بالأجواء الرائعة والمنعشة وتجارب التسوق وعروض الترفيه الفريدة».

وأضاف قائلاً: «ومع بداية عام جديد، تواصل وجهاتنا نموها بالتوازي مع نمو قطاعي السياحة والترفيه بدبي لتوفر للسكان والزوار تجارب لا تضاهى. وسوف تقدم سيتي ووك عروضاً راقصة وموسيقية رائعة وألعاباً تفاعلية كل إجازة نهاية أسبوع، أما زوار «ذا بييتش» و«لا مير» فسيكونون على موعد مع الألعاب النارية المدهشة والعروض الترفيهية المتميزة. كما نتطلع إلى استضافة عروض طائرات الدرون اليومية الشيقة وعروض الضوء والصوت في «ذا بييتش». نحن على أتم الاستعداد لاستضافة الزوار خلال الأسابيع المقبلة، وندعو الجميع إلى الاستمتاع برزنامة حافلة بالفعاليات التي ترضي التطلعات».

بنك رأس الخيمة الوطني

وصرّح متحدث باسم بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: «يسّر بنك رأس الخيمة الوطني أن يتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وأن يرعى مهرجان دبي للتسوق القادم. لقد شاركنا في مهرجان التسوق هذا لسنوات عدة لأنه يمثل معلماً رئيسياً في جدول فعاليات دبي، كما يساعد الجمهور على الاستفادة من الصفقات الفريدة المتاحة في جميع أنحاء دبي. وكونه آخر موسم للتخفيضات قبل نهاية العام، فهو يشكّل الوقت الأنسب للتمتّع بالاحتفالات من خلال التوجه إلى المراكز التجارية للاستفادة من الخصومات المتاحة. وتماشياً مع استراتيجية البنك التي تركز على العميل، فقد فتحنا الأبواب لمزيد من المكافآت الجديدة والمثيرة المتعلقة بأسلوب حياةٍ أفضل، والتي يمكن لعملائنا الاستفادة منها، حيث سيستطيع حاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الاستفادة من فرصة حصرية ورائعة لاستعادة لغاية 10% من النقود على النفقات المحتسبة على محفظتهم الرقمية خلال فترة مهرجان دبي للتسوق القادمة».

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