«آفاق الإسلامية للتمويل» تختتم مشاركتها الناجحة في مهرجان ليوا تل مرعب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «آفاق الإسلامية للتمويل» أمس، مشاركتها في «مهرجان ليوا تل مرعب» الذي نظّمه «نادي ليوا الرياضي» بالتعاون مع «هيئة أبوظبي للسياحة»، خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2021.

وعلى امتداد أيام المهرجان جذبت منصة «آفاق» الزوار بما قدّمته لهم من برامج خاصة بتمويل السيارات الفاخرة والفارهة، و«الكارافان» بأنواعها، ومركبات الرياضات المائية، وعربات الكثبان الرملية، ومختلف أنواع الدراجات الهوائية، كما منحتهم فرصة الاستفادة من عروض استثنائية على منتجات «آفاق» وخدماتها المالية، من البطاقات الائتمانية إلى تمويل السيارات والتمويل الشخصي وغيرها، مع خيارات التمويل بمعدلات منخفضة وشروط تنافسية، بالإضافة إلى غيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما جعل الإقبال على منصة «آفاق» لهذا العام استثنائياً.

وتوجّه راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»، بالشكر إلى «نادي ليوا الرياضي» و«هيئة أبوظبي للسياحة»، للتنظيم الناجح والمميز في جميع النواحي التنظيمية والفنية لمهرجان ليوا تل مرعب. كما شكر إدارة مرور منطقة الظفرة التي طـبّـقت خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية، وللتوجيهات التثقيفية التي قامت بها، من خلال توزيعها كتيّبات توعية على روّاد المهرجان.

يُشار إلى أن «آفاق الإسلامية للتمويل» هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدم مجموعة واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدمات ومنتجات مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

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