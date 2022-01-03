«ويرلد ستار هولدينغ» الإماراتية تبتكر حلولاً لجودة حياة عمالها

المصدر: دبي – البيان

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ابتكرت شركة «ويرلد ستار هولدينغ» الإماراتية حلولاً لتحسين جودة حياة العمال وظروف العمل، من خلال تغيير نمط الإسكان ونظم التوصيل، وذلك بإضافة عدد من الخدمات الإضافية من خلال تزويد حافلات العمال بالواي فاي المجاني وشاشات التلفاز في أول مرة في العالم، فضلاً عن خدمات الترفيه وتناول الطعام في أماكن سكنهم، وتهدف من خلال هذا النوع من الإبداع إلى تنشيط العمال وتخفيف ضغوطهم الذهنية ليكونوا أكثر قدرة على العمل والإنتاج.

وقامت الشركة بعقد مؤتمر صحفي لعرض تجربتها، وحضر المؤتمر المديرون براجيش إم وأنسير أبو بكر ومحمد شهيد وشجاهان إبراهيم، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة نيشاد حسين والمدير العام حسينة نيشاد، بمشاركة عدد من عمال الشركة، الذين عبروا عن سعادتهم بالخدمات الجديدة وتوجهوا بالشكر إلى إدارة الشركة على جميع التسهيلات التي قامت بالتجهيز لها، وعلى الاحترام الذي يلاقونه في الشركة.

وقالت حسينة نيشاد المدير العام لشركة «ويرلد ستار هولدينغ»: هذه الحافلات ذات الواي فاي المجاني وشاشات التلفاز تم تجهيزها كهدية في مناسبة العام الجديد، ونسعى لأن يبلغ العدد المتوفر فيه هذه الخدمة إلى 200 حافلة لاحقاً لخدمة العمال في الشركة الذي يصل عددهم إلى خمسة آلاف عامل موزعين على 5 مناطق في دولة الإمارات.

وقالت المدير العام: إن هذه التسهيلات تمكن العمال من أن يعملوا بدون ضغط، وأن يتحولوا إلى عمال ذوي معايير دولية كما قامت الشركة بتجهيز المرافق الأساسية للعمال.

وأضافت نيشاد: إن الشركة قامت بإعداد جميع التسهيلات لتوفير التدريب والدراسات اللازمة في منطقة الصجعة الصناعية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى مساعدة العمال الجدد من خلال عرض التعليمات اللازمة للعمل في مواقع الإنشاء في الحافلات، ومن خلال هذا العرض يمكن أن يجعل حياة العمال أكثر أمناً.

وتتعاون الشركة مع عدد كبير من الجهات في دولة الإمارات، حيث يشارك عمال ويرلد ستار في المشاريع المتعددة المستلهمة من بصيرة الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بكل نشاط مثل مشاريع حي دبي للمال وبرج خليفة ومترو دبي وبرواز دبي وإكسبو 2020 دبي، كما يشارك المئات من عمال الشركة في مشروع خطوط السكك الحديدية الاتحادية حالياً.

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