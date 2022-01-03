5700 زائر لـ«فيوتشر وورلد الشرق الأوسط 2021» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت مؤخراً فعالية «فيوتشر وورلد الشرق الأوسط»، التي أقيمت للمرة الأولى في منارة السعديات بأبوظبي، واستقطبت خلال أيامها الثلاثة ما يزيد على 5700 زائر، واستضافت الفعالية التي ركزت على مستقبل الأعمال والترفيه والابتكار أكثر من 65 شريكاً وعلامة تجاريّة، ومشاركة أكثر من 90 من المتحدثين وأصحاب المواهب المتميّزة.

وقال سايمون بيرجر، مؤسّس فيوتشر وورلد: قمنا بتأسيس هذه الفعالية الابتكارية كمنصة لتقديم علامات تجاريّة شهيرة وأخرى جديدة للمنطقة. ونتطلّع لبناء مزيد من العلاقات المثمرة وتزويد العملاء بمزيد من التجارب المجزية العام القادم، حيث نسعى لتطوير «فيوتشر وورلد» لتُصبح فعالية سنوية.

وأقيمت الفعالية بالتعاون بين عروض أبوظبي، ذراع التجزئة بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وإم بي سنغافورة، ومجموعة فيوتشر، وانقسمت إلى 3 عناصر رئيسيّة: مهرجان وقمة وعروض حيّة، حيث استضاف مهرجان فيوتشر مجموعة من أشهر الفنانين العالميين، وجمعت قمة فيوتشر أبرز روّاد الأعمال على مستوى العالم لتبادل المعارف والخبرات، وقدّمت عروض فيوتشر الحيّة عروضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن العلامات التجاريّة الجديدة والعروض البهلوانية المثيرة، وعروض الطبخ والجوائز وغيرها المزيد.

وقدّمت قمة فيوتشر فعالية أعمال ابتكارية ومشاركات لمتحدثين من منصة برايس لاين دوت كوم وهارودز وعلامة هدى بيوتي وتيك كرانش وجيم شارك وسبايس ان كاي وفايس ميديا وغيرها من الأسماء البارزة ألهمت الحاضرين من محترفي الأعمال لدى أبرز العلامات التجاريّة والشركات ومؤسسات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.

مذكرة تفاهم

وأعلن أفيناش روجوبور، رئيس ومدير الشؤون الاستراتيجيّة لدى أرايفال، الشركة الراعية لمسابقة روبو ريس، عن توقيع مذكرة تفاهم، لتشجيع الابتكار في قطاع النقل، بين شركة مبادلة للاستثمار ومكتب أبوظبي للاستثمار وروبو ريس، البطولة الأولى في العالم لسيارات السباق الكهربائيّة ذاتيّة القيادة، وقدّمت عروض فيوتشر الحيّة مجموعة واسعة من التجارب التفاعليّة، بالتعاون مع أبرز العلامات التجاريّة والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، في 8 مجالات، شملت الجمال والرياضة واللياقة البدنيّة والعافية والتوازن والسفر والسيارات والموضة والترفيه والإعلام والطعام. وحرصت الفعالية على توفير أنشطة متنوّعة، تضمن للزوّار قضاء أوقات ممتعة طوال اليوم، بما فيها متحف الآيس كريم، الذي نقل التجربة الفريدة من نيويورك إلى أبوظبي.

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