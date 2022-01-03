شراكة «الإمارات دبي الوطني» و«فينتك هايف» تعزز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة

المصدر: دبي- البيان

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احتفل بنك الإمارات دبي الوطني بمرور 5 أعوام على شراكته مع برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومشاركته بنجاح في دورتين لمسرع التكنولوجيا المالية التابع للبرنامج.

وتجمع البنك و«فينتك هايف» شراكة وثيقة منذ عام 2017، تعزز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث قدم دعمه للشركات الناشئة وساعدها على تحويل أفكارها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مما أثمر عن العديد من علاقات التعاون الناجحة.

مسرع

وانطلق مسرع التكنولوجيا المالية 2021 بأسلوب هجين على دفعتين مخصصتين للابتكار، أقيمت الأولى خلال مايو ويونيو، في حين امتدت الثانية على مدار سبتمبر وأكتوبر، وتميزت كل منهما بالمرونة في خيارات المشاركة. وخلال كل دفعة سعى البنك إلى إيجاد حلول فعالة تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتقنيات المتقدمة الأخرى لتطوير عمليات الامتثال والمدفوعات بشكل يؤثر مباشرة على تجربة العملاء ونظام المعالجة المباشرة، ووقع الاختيار على أربع شركات للتكنولوجيا المالية للانتقال إلى المرحلة التالية المتقدمة. وسيتمكن المشاركون الذين يحققون المعايير المطلوبة من الصعود إلى المستوى الأعلى الذي يشهد نقاشات متعمقة مع وحدات الأعمال المعنية وذلك حول موضوعات نموذج الأعمال والتقنيات وإثبات المفهوم وغيرها.

وعلاوة على شراكته مع «فينتك هايف»، يعتبر البنك شريكاً رئيسياً في «أكسيليريت هير»، برنامج الإرشاد المهني للنساء الذي يستهدف صقل مهارات الشابات في القطاع على المستويين المهني والشخصي.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا تعزيز تعاوننا مع «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي للعام الخامس، ونتطلع قدماً للعمل معاً على تحقيق هدفنا المشترك في تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في الابتكار في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على دفع عجلة الابتكار وإيجاد التجارب الفعالة وبناء الشراكات المثمرة مع أبرز اللاعبين في منظومة التكنولوجيا المالية.

وأضاف: بدعم من «فينتك هايف»، نبحث باستمرار عن سبل استكشاف وإطلاق حلول التكنولوجيا المالية الفعالة والقادرة على مساعدتنا في تسريع وتيرة تحولنا الرقمي وإطلاق ابتكارات من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء وتطوير عملياتنا الداخلية. ونتطلع قدماً للعب دور فاعل في تشجيع الشراكات المبتكرة في الإمارات والمنطقة عموماً. وتسعدنا رؤية المزيد من هذه الشراكات الطموحة في طور النمو والازدهار.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف»: بنك الإمارات دبي الوطني شريكنا منذ تأسيس «فينتك هايف». ونشهد كل عام جهوداً متزايدة نحو التحول الرقمي واعتماد قطاع التكنولوجيا المالية على المسرعات. وتتيح لنا هيكلية مراحل برنامج مسرع التكنولوجيا المالية تحقيق أولويات شركائنا عبر تمكينهم من الوصول إلى أكثر حلول التكنولوجيا المالية ابتكاراً من شتى أرجاء العالم. وبهذا، تمكن البنك من الوصول إلى 44 حلاً للتكنولوجيا المالية. ويسعدنا استضافة يوم مخصص لصالح البنك للاطلاع على المشاريع واختيار الحلول التي أبدى البنك رغبته بتبنيها والعمل عليها. ونتطلع قدماً لمواصلة هذه الشراكة المثمرة.

أمثلة

في 2020، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تعاونه مع «نوربلوك»، الشركة العالمية لتطوير تقنيات «اعرف عميلك» والقائمة على «بلوك تشين»، والتي شاركت في برنامج مسرع التكنولوجيا المالية 2017. ومن الأمثلة الأخرى تعاونه مع جيغ سو، وسمارت إنجن، وفيجن لابز، وكاسيستو.

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