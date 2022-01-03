«أبوظبي الأول» وشركة أبوظبي الأول العقارية يوقعان مذكرة تفاهم مع مجموعة «التزام»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع بنك أبوظبي الأول وشركة أبوظبي الأول العقارية، المزود للحلول العقارية الشاملة مذكرة تفاهم مع مجموعة «التزام». وبموجب الاتفاقية، سيستكشف الجانبان سبل التعاون على المستويين التشغيلي والتجاري وما يمكن لمجموعة التزام أن تقدمه من خدمات متكاملة تشمل إدارة المرافق، وخدمات الأمن وتوفير الطاقة، وإدارة المجمعات السكنية، والخدمات التقنية، وتقارير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والتقنيات السكنية، وإدارة الأراضي وتطوير المشاريع، بالإضافة إلى خدمات متخصصة للملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية.

وقال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية: تلتزم شركة أبوظبي الأول العقارية بتوفير أحدث الحلول والخدمات المتوفرة في السوق. ويسرنا التعاون مع مجموعة التزام لتعزيز إمكاناتنا في مجال إدارة المرافق؛ ونثق بأن الخبرات المجتمعة للطرفين ستضمن توفير أفضل معايير الخدمة لعملائنا على كافة المستويات«.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول: تمثل مذكرة التفاهم منطلقاً نحو تعاون مثمر وبنّاء. ويسعدنا أن نكون مزود خدمات إدارة المرافق والأصول العقارية لبنك أبوظبي الأول، في خطوة تمهد الطريق أمامنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في القطاع. كما تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية أهدافنا الرامية إلى تنويع محفظة أعمالنا بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع إدارة الأصول».

وتتولى مجموعة التزام إدارة العقارات للعملاء المحليين والعالميين، وتركز بشكل خاص على تقديم أفضل الخدمات المتكاملة بالتزامن مع تعزيز التنافسية التجارية في السوق.

وبدورها تدير شركة أبوظبي الأول العقارية، التابعة لبنك أبوظبي الأول، محفظة متنوعة تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ضمن عدة فئات. وتمثل مذكرة التفاهم بداية تعاون طويل وواعد مع مجموعة التزام لإدارة الأصول، ترتكز على الرؤى والأهداف المشتركة الطموحة التي تجمع بين الطرفين.

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