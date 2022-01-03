41 % نمو الرخص التجارية بعجمان في 2021

المصدر: عجمان - (البيان)

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بلغت نسبة نمو عدد الرخص الاقتصادية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، خلال العام 2021 نحو 41%، ووصل عدد المنشآت إلى 27913 منشأة.

وأسفرت الجهود والمبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال العام الماضي عن ارتفاع نسبة نمو برنامج تعزيز 238%. وتواصل الدائرة جهودها في دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات والترويج للمنتجات الصناعية، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال.

وقال عبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: بذلت الدائرة جهوداً حثيثة خلال العام الحالي في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية لدفع عجلة التنمية الشاملة من خلال العديد من المبادرات، لافتاً إلى جهود الدائرة في تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 88%. وبلغت نسبة تحول الخدمات 100%، الأمر الذي أسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين وتقديم خدمات مميزة.

وأضاف إن اقتصادية عجمان تدعم قطاع الصناعة. وقد بلغ عدد المصانع في الإمارة 1047 مصنعاً. ويشكل القطاع الصناعي نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة عجمان. وقدمت الدائرة العديد من المبادرات التي تدعم المصدرين في الإمارة منها خدمات الجواز اللوجستي التي ساعدت 105 مستفيدين، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع أبوظبي للتصدير لدعم الصادرات حيث بلغ عدد المستفيدين 16 مستفيداً.

وذكر أن الدائرة وقعت 54 اتفاقية خلال العام الماضي. وبلغت نسبة رضا الشركاء 85%، بينما بلغت نسبة رضا الدائرة عن الشركاء 81% ونسبة فاعلية الشراكة 98%، بينما بلغ إجمالي المعاملات الناتجة عن الشراكات 174671 معاملة.

وأكد الحمراني أن الدائرة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات ومنها الفعاليات والمعارض، من بينها المشاركة في معرض الخمسين، ومبادرة في عجمان التي تروج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولقد استفاد من المبادرة عدد 45 مستفيداً، ومبادرة «ذا بيست» التي عززت روح التنافس بين أصحاب المشاريع لتقديم الأفضل للمتعاملين. كما نوه بأن الدائرة ساهمت في توظيف العاطلين عن العمل بنسبة بلغت 8.5% من خلال برنامج تعزيز، ونفذ البرنامج عدد 144 دراسة جدوى لمشاريع متنوعة، وتم تنفيذ نسبة 7% إلى مشاريع قائمة الآن تعمل لدعم التنمية.

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