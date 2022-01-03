تسارع تعافي قطاع الطيران بدعم كبير من «إكسبو»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أكد الكابتن يحيى محمد البلوشي مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران أن قطاع الطيران يشهد تعافياً متسارعاً من تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا «كوفيد 19»، لا سيما مع عودة الطلب مجدداً وارتفاع الإقبال على السفر في ظل وجود طفرة في الحجوزات في ظل دعم كبير من معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن قطاع الطيران محرك رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارات، كاشفاً عن افتتاح مبنى عمليات الطيران التابع لأكاديمية الفجيرة للطيران بشكل كلي.

والأكاديمية كيان تعليمي رائد في الإمارات، وتأسست عام 1986 كأول أكاديمية طيران في الخليج العربي، بناءً على توجيهات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.

وتحرص الأكاديمية على تحديث طائراتها التدريبية وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية التي تمكن وتساعد الطالب على التدريب، وذلك وفق معايير دولية، كما تهدف إلى تطوير وتحديث آليات طرح البرامج التدريبية، وذلك بتمكين التقنيات الجديدة. وتتطلع الأكاديمية للمشاركة في المعارض المتخصصة، والتي تخدم المقبلين على قطاع الطيران وتعريفهم أكثر بما يوفره هذا القطاع.

ويمثل المبنى الجديد خطوة استراتيجية تهدف من خلالها الأكاديمية إلى تعزيز قدرات الملتحقين بها، وتحسين تأهيلهم كطيارين ذوي كفاءه عالية. وتم تزويد المبنى بقسم خاص لأجهزة المحاكاة للطيران التي تستخدم في جميع مراحل التدريب، ويمكن تصميمها على شكل طائرات ذات محرك واحد أو متعددة المحركات، وفقاً لمتطلبات الطلبة. وجميع أجهزة الطيران التشبيهي، معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

تخصصات جديدة

وأشار الكابتن يحيى البلوشي إلى أن الأكاديمية تطرح تخصصات جديدة تتضمن تخصص هندسة صيانة الطائرات، الذي يجمع بين تخصصي هندسة صيانة محركات الطائرات وهندسة صيانة إلكترونيات الطائرات، ويتلقى الطلبة تدريباً نظرياً وعملياً للعمل كمهندسين في قطاع الطيران، ويحصل الطلبة على شهادتين في آن واحد، ويتم تدريبهم عملياً بالتعاون مع كبرى شركات الطيران في الدولة.

إقبال

وذكر أن الأكاديمية تشهد إقبالاً ملحوظاً على برامجها التدريبية، وذلك لمرونة برامجها التدريبية التي تعدُّ أفضل الأكاديميات المتخصصة في هذا المجال. والبرنامج التدريبي يلائم الفئات كافة، سواء من الموظفين أو المتفرغين للدراسة، وبمعايير مرنة تتوافق مع أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني. وقال إن الأكاديمية تطرح الدورات التدريبية كبرنامج كامل ومكثف أو كبرنامج جزئي، يتناسب وفق احتياجات كل متدرب.

اتفاقيات

وقال الكابتن يحيى البلوشي، إن الأكاديمية أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز أداء القطاع، ودعم أهداف الأكاديمية بتقديم أفضل المستويات. وتم توقيع اتفاقية لتوفير التدريب لإحدى شركات الطيران العالمية لتأهيل وتدريب مهندسيها وتخريجهم كمهندسين مرخصين. كما تم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة ECT بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال، إنّ الأكاديمية تحرص على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع المتهمين، وكذلك مع الطلبة وأولياء الأمور وللتعريف بالبرامج التدريبية في الأكاديمية.

زيارة

زار جوليوس مادا بايو رئيس سيراليون مؤخراً أكاديمية الفجيرة للطيران، وقام بجولة استمع خلالها إلى شرح مفصل عن الأكاديمية ومراحل تطورها وتطبيقها لأعلى المعايير والتقنيات في جميع مراحل التدريب. كما وقف على إحدى الرحلات التدريبية لأحد طلاب الأكاديمية، وشهد جميع مراحلها، مؤكداً إعجابه بالمستوى التدريبي والنظام المستخدم في الأكاديمية.

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