10 شركات وساطة تستحوذ على 80 % من تداولات سوق دبي 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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استحوذت 10 شركات وساطة من بين 27 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 80% أو ما يعادل 110 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات خلال العام الماضي والبالغة نحو 137.8 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 25.9 مليار درهم ما يعادل 17.91%، وجاءت «بي اتش أم كابيتال» ثانية بنحو 14.8 مليار درهم بنسبة 10.25% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «الرمز كابيتال» بنحو 13.4 مليار درهم وبنسبة 9.29%، تلتها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 13.3 مليار درهم بنسبة 9.2%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 11.5 مليار درهم بنسبة 7.96%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 10.37 مليارات درهم بنسبة 6.04%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 7.38 مليارات درهم بنسبة 5.1% تلاها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 5.12 مليارات بنسبة 3.5%.

وفى المركز التاسع جاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 4.85 مليارات درهم بنسبة 3.36%، ثم «الضمان للأوراق المالية» بحوالي 3.37 مليارات درهم بنسبة 2.34%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 3.27 مليارات درهم بنسبة 2.26%، يتبعها «الدولية للأوراق المالية» بنحو 3.14 مليارات أو ما يعادل 2.18%، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بما يعادل 2.1% أو 3.04 مليارات، يتبعها «المشرق للأوراق المالية» بحصة 1.79% تعادل 2.59 مليار درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «إتش أس بي سي الشرق الأوسط» نحو 1.56% تعادل 2.26 مليار درهم، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 2.03 مليار درهم بحصة 1.41% و«الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 1.39% تعادل 2.01 مليار درهم، يتبعها «دار التمويل للأوراق المالية» بحصة 1.18% أو 1.7 مليار درهم، و«دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 1.15% أو ما يعادل 1.66 مليار درهم و«مركز الساحل للأسهم» بحصة 0.91% تعادل 1.32 مليار.

ووصلت حصة «شروق للأسهم والسندات» لنحو 0.91% بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 0.62% تعادل 903.6 ملايين درهم، تلاها «الدار للأسهم والسندات» بنحو 0.62% أو 893.007 مليون درهم، ثم «ورلد انفستمنتس» بنحو 706.4 ملايين درهم أو 0.49%، ثم «الوثبة للأسهم» 615.8 مليون درهم، و«البروج للأوراق المالية» 218 مليوناً و«جلوبال للأسهم» 6.7 ملايين.

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