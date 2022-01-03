استطلاع «سيركو»: 90 % رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر استطلاع لمعهد سيركو رضا 90% من المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية في الإمارات، في حين أكد 85% من المشاركين على تأثير تجربتهم مع الخدمات الحكومية على درجة رضاهم بشكل مباشر.

وأشار الاستطلاع كذلك إلى رغبة المتعاملين في الحصول على خدمات أكثر تخصيصاً، وتطبيق أوسع للوسائل الرقمية، وتوحيد أكبر للمنصات الخدمية، كإمكانية الوصول إلى خدمات متعددة عن طريق تطبيق أو موقع إلكتروني أو مكان واحد، على الرغم من رضاهم عن الجودة الحالية للخدمات الحكومية في الإمارات.

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: نتوقع أن يشهد مستقبل هذه الخدمات تعزيز أطر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من حلول التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تسهم في توفير جميع الخدمات في مكان واحد لتلبية ازدياد الطلب عليها، بما في ذلك الخدمات والتطبيقات والوثائق والموافقات وغيرها الكثير. ولفت إلى أن أداء معظم المؤسسات في الشرق الأوسط لا يفي بالمعايير العالمية لإدارة الأصول، حيث تدير 80% من المؤسسات أصولها عن طريق اعتماد الصيانة بعد وقوع الأعطال بدلاً من التخطيط لها مسبقاً، مما يؤدي إلى الإخفاق في استيفاء المعايير أو تخطيها. ويُمكن لمقدمي خدمات إدارة الأصول المساعدة في تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة وقت العمل والتوافر بنسبة 10%، وإطالة عمر الأصول بنسبة 15%، وتقليل تكلفة المخزون بنسبة 35% من خلال استخدام مجموعة من الحلول المتكاملة.

قطاع الطيران

يستأثر قطاع الطيران بنسبة 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات، أي ما يعادل 47.7 مليار دولار، كما يوفر 777 ألف فرصة عمل، لذلك من الضروري أن تلبي الخدمات والمرافق ضمن قطاع النقل تطلعات العملاء وتتجاوزها. وتعمل سيركو من خلال إكسبيرينس لاب، وكالة تصميم الخدمات وتجارب العملاء المتمحورة حول المستخدم، على فهم احتياجات المسافرين ومتطلباتهم ودوافعهم.

وقال فيل مالم: تشكّل التكنولوجيا عاملاً أساسياً في تعزيز هذه التجربة على مدار الخمسين عاماً القادمة، إذ ستساعد الأتمتة والذكاء الاصطناعي وأجهزة مسح الوجه والاستخدام الفعّال للبيانات في تحليل وتتبع الإقبال في جميع المطارات على تحسين الخدمات المقدمة باستمرار. إلى جانب التركيز على مهارات الأشخاص العاملين في المطارات، حيث يكمن نجاح تجربة المسافرين في مدى إيجابية تفاعلهم مع مقدمي الخدمات. ونستخدم هذه التقنيات كداعم لتصميم الحلول القائمة على رضا المستخدمين، ونتائج التدريب الذي قمنا به في مطار دبي من خلال فريق عمل إكسبيرينس لاب، والذي استطاع تمكين 500 من موظفي الاستضافة من القيام بمهمتهم في استقبال ملايين الزوّار بطريقة فريدة وفق المعايير العالمية.

مهارات

وأشار إلى إطلاق حكومة الإمارات برنامج نافس في إطار مشاريع الخمسين الرامية إلى دعم المساعي المهنية للإماراتيين من خلال توفير 75 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول عام 2025. وتُعد هذه الخطوة من أهم مؤشرات تحقيق الدولة لرؤية الإمارات 2021؛ حيث نلحظ في سيركو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتدريب مواطنيها والاستثمار في تأهيلهم ضمن مختلف الميادين، فضلاً عن سنها للأحكام والقواعد الناظمة للأعمال والمهام، وتوفير الحوافز التي من شانها زيادة أعداد المواطنين الإماراتيين، ممن يملكون الإمكانات والمهارات العالية، ضمن قواها العاملة؛ لا سيما في القطاع الخاص، مما شجعنا على التسجيل في البرنامج ومناقشة عملائنا الرئيسيين حول خطة زيادة القوى العاملة من المواطنين الإماراتيين.

ولطالما شكلت جهود التوطين في سيركو جزءاً جوهرياً من استراتيجيتها. ولذلك نسعى بدءاً من عام 2022 إلى توطين ما لا يقل عن نسبة 10% من العاملين في شركتنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز