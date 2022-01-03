12031 حساباً جديداً في «سوق دبي» 2021 بنمو 33 %

المصدر: كتب: رامي سميح

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أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 12031 حساباً جديداً خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنحو 9042 حساباً في 2020، وشهد شهر ديسمبر الماضي فقط إضافة 1166 حساباً، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وقال وسطاء لـ«البيان»، إن خطط التطوير، التي أعلنتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي وشملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية أسهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

واستحوذ «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة، العام الماضي بواقع 1752 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» 1558 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 1359 حساباً و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 1162 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» نحو 1046 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» سادساً بعدد 708 حسابات، ثم «الرمز كابيتال» 571 حساباً، و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» 551 حساباً و«أرقام سيكيوريتيز» 539 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 437 حساباً و«الأنصاري للخدمات المالية» 336 حساباً و257 حساباً «مينا كورب للخدمات المالية» و242 حساباً «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية»، و238 حساباً «الضمان للأوراق المالية» و186 «دبي التجاري للخدمات المالية» و183 حساباً «دار التمويل للأوراق المالية».

وحلت «الدار للأسهم والسندات» 16 بنحو 170 حساباً ثم «إتش إس بي سي» 169 حساباً و«شروق للأسهم» 166 حساباً و«مركز الوثبة للأسهم والسندات» 110 حسابات و«الإمارات الإسلامية للوساطة» 107 حسابات و«المشرق للأوراق المالية» 80 حساباً ومركز الساحل للأسهم 32 حساباً و«سيكو للوساطة» 28 حساباً، و«البروج للأوراق المالية» 20 حساباً و«ورلد انفستمنتس» 16 حساباً و«جلوبال لتداول الأسهم» 8 حسابات. ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 27 شركة، أكثر من 1.65 مليون صفقة خلال العام الماضي، بعد التداول على أكثر من 97.9 مليار سهم، بقيمة 137.8 مليار درهم.

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