«سويس جروب»: اهتمام متزايد من الشركات للانتقال للإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

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رصدت «سويس جروب»،المتخصصة في الخدمات الاستشارية للأفراد والشركات الراغبة في الانتقال إلى الإمارات بصفة دائمة، ارتفاعاً في عدد الاستفسارات التي تتلقاها من المهتمين بشأن تأشيرات الإقامة الخضراء، تأشيرات المتقاعدين، وتأشيرات العمل عن بُعد.

وارجعت المجموعة الارتفاع في عدد الاستفسارات بشأن الإقامة في الإمارات إلى المرونة المتزايدة من جانب حكومة الإمارات فيما يتعلق بقوانين إقامات الأجانب على أرضها، والتي تمثلت في عدد من التعديلات المهمة التي أجرتها الحكومة على هذه القوانين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المجموعة السويسرية أن حكومة الإمارات تتيح حالياً للأجانب الراغبين بالانتقال إليها باقة متنوعة من الخيارات المُبتكرة لتأشيرات الإقامة، بحيث تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل فرد منهم. وأضافت المجموعة، أن الإمارات اختيرت خلال العام الماضي ضمن أفضل 5 بلدان على مستوى العالم للعيش والعمل.

وذكرت «سويس جروب» أن رغبة الأجانب بالانتقال إلى الإمارات للإقامة بها بصفة دائمة شهدت ارتفاعاً حاداً على مدار عام 2021، في ظل تطلع المهنيين من أنحاء العالم إلى الاستفادة من الخيارات المرنة للإقامة التي أتاحتها حكومة الإمارات.

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