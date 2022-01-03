استطلاع «البيان»: توقعات باستمرار صعود الأسواق في العام الجديد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي، أجراه «البيان الاقتصادي»، أن نحو 63% من المستطلع آراؤهم، يتوقعون استمرار مكاسب أسواق الأسهم المحلية في العام الجديد «2022»، مدفوعة بجملة من المحفزات، على رأسها قوة الاقتصاد، واستمرار فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والإدراجات المرتقبة، إلى جانب انحسار المخاوف بشأن متحور فيروس «كورونا» الجديد «أوميكرون»، ما يعزز فرص تزايد الزخم، وتواصل موجات الانتعاش خلال العام الحالي.

مكاسب قياسية

وكان نص سؤال الاستطلاع «ما توقعاتك لأسواق المال المحلية في 2022 بعد مكاسبها القياسية العام الماضي؟»، إذ أكد 63 % ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني، لصحيفة «البيان»، أنهم يتوقعون استمرار الصعود، حيث تتعدد عوامل القوة والربح، لا سيما مع قوة الاقتصاد، وتواصل زخم الفعاليات خاصة معرض إكسبو 2020 دبي، وانتعاش الاقتصاد وحركة السفر، وتدفق السياح، وما يصاحبها من انتعاش تجارة التجزئة والضيافة والأنشطة الرئيسة.

موجة مرتقبة

واختار 19 % استقرار المؤشرات، لتستمر المؤشرات عند مستويات مرتفعة، تؤسس لموجة انتعاش جديدة مرتقبة، ما يستلزم بعض الوقت لالتقاط الأنفاس وتقوية المراكز، فيما توقع 18 %، اتجاه المؤشرات إلى التراجع، بعد سلسلة المكاسب القوية التي حقتها خلال عام 2021، ما يدعم فرص الهدوء وجنى الأرباح.

فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر»، أن 50.9 % اختاروا الصعود، و22.8 % اختاروا الاستقرار، و26.3 % تراجع.

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