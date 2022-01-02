«شروق» تشيّد متنزه تزلج «كوتا» في الشارقة بـ «شاطئ الحيرة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بدء تشييد متنزه تزلج «كوتا» في الشارقة في شاطئ الحيرة، المشروع الشاطئي الأكبر ضمن محفظتها السياحيّة والترفيهيّة، ومن المقرر الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع افتتاح شاطئ الحيرة.

ويأتي مشروع المتنزه في إطار شراكة بين «شروق» والمتزلج العالمي «داكوتا شويتز»، المعروف بلقب «كوتا»، والفائز بلقب بطولة رابطة السكوتر العالمية 4 مرات، حيث يشارك للمرة الأولى في الإمارات تصميمه الاحترافي لمتنزه التزلج المثالي للمحترفين الذي يستقبل المتزلجين من الفئات العمرية كافة، ومن مختلف المستويات الاحترافية بدءاً من الهواة والراغبين في التعلم.

ويتضمن المتنزه، الذي يحمل اسم «كوتا سكيت بارك»، مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج التي تشمل لوح التزلج، وحذاء التزلج، والسكوتر، والدراجات الهوائية «بي إم إكس»، ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمتنزه التزلج من الخارج، ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

وقال خالد إبراهيم القصير، مدير إدارة العمليات لـ«شروق»: من خلال متنزه «كوتا سكيت بارك» تقدم «شروق» خياراً نوعياً جديداً، يضاف للخيارات الكثيرة والمتنوعة التي توفرها الشارقة لسكانها وزوارها وسياحها، وبذلك يتكامل المتنزه الجديد مع الوجهات الثقافية والتراثية والبيئية والاستثمارية، والتي جعلت الشارقة واحدة من أكثر الوجهات جذباً على مستوى المنطقة.

وأضاف: يجسد المتنزه الجديد، توجه «شروق» الدائم نحو ابتكار وجهات سياحية واجتماعية، تقدم أفكاراً مبدعة بالتعاون مع أصحاب الخبرات العالمية المميزة، فنحن نؤمن أن تجاوز الحياة التقليدية يتمثل في تجاوز الخيارات التقليدية، وفي استحداث مساحات وأنشطة جديدة تلبي حاجة الجمهور وتطلعاتهم نحو ممارسة النشاطات المختلفة التي تحظى بإقبال كل الفئات من مختلف الأعمار، خصوصاً في ظل تمديد عطلة نهاية الأسبوع مما سيرفع الطلب على وجهات الضيافة والترفيه والتجزئة.

وقال داكوتا شويتز: يسعدني التعاون مع «شروق» في مشروع متنزه كوتا سكيت بارك في شاطئ الحيرة بالشارقة الذي سيمكن الزوار من ممارسة أنشطتهم وهواياتهم في بيئة تراعي أعلى معايير السلامة. ونتطلع للترحيب بجميع الزوار والمتزلجين من جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بالمشروع الجديد وتصميمه المميز ومرافقه المختلفة التي تتضمن مساراً مخصصاً للأطفال يمكنهم من التسابق مع بعضهم في تجربة ممتعة.

ويسهم مشروع شاطئ الحيرة الذي تنفذه «شروق» بتعزيز مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحيّة الصديقة للعائلة والبيئة، ويتضمن المشروع الذي تطوره الهيئة بتكلفة 87 مليون درهم ملاعب رياضية، ومناطق ألعاب للأطفال، ومجموعة من المطاعم والمقاهي.

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