«ذا ويست استراليان»: دبي ثاني الوجهات الجديرة بالزيارة في 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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اختارت صحيفة «ذا ويست استراليان» الأسترالية دبي كثاني أفضل وجهة سياحية على مستوى العالم جديرة بالزيارة في العام الجديد، 2022، بحسب تقرير نشرته أمس.

واستندت الصحيفة العريقة التي يقترب عمرها من مائتي عام في تقريرها إلى نتائج مؤشر «أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية، لعام 2021»، الصادر في ديسمبر الماضي عن مؤسسة «يورومونيتور انترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق. وكانت دبي قد نالت المركز الثاني عالمياً على هذا المؤشر، بعد باريس.

وذكر التقرير أن دبي فتحت حدودها أمام السياح الدوليين منذ يوليو 2020، بعد إغلاقها لعدة أشهر بسبب جائحة «كوفيد 19». وأوضح التقرير أن الجهود التي بذلتها حكومة دبي في استنفار قطاع السياحة والسفر بالإمارة وحشد الدعم الكامل له أسهمت بصفة محورية في اختيار دبي كثاني أفضل وجهة سياحية عالمية جديرة بالزيارة في عام 2022.

واستشهد التقرير بنتائج دبي في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «يورومونيتور انترناشيونال»، فذكر أن دبي هي الأعلى ضمن هذه المدن العشر في قطاع الصحة والسلامة، بينما نالت المركز الرابع في القطاع عموماً، مشيراً إلى برنامج التطعيم المكثف للسكان باللقاحات المُضادة للجائحة، الذي تتبناه دبي، ودوره في صدارة دبي لهذا القطاع، ذلك أنه بث ثقة متزايدة لدى سكان دبي وزوارها على السواء في قوة المنظومة الصحية بالإمارة، وهو ما عزز بدوره من جاذبيتها في أعين السياح وجعلها من أبرز خيارات السياحة والسفر المتاحة لهم في العام الجديد.

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