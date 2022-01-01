«أدرينالين إي سيستمز» تطلق حلولاً لشركات الإمارات للتأقلم مع نظم العمل

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أدرينالين إي سيستمز، منصة الموارد البشرية التقنية التابعة لمجموعة Intellect Design Arena Ltd، اليوم، عن إطلاق حلول وميزات جديدة لإدارة شؤون الموظفين وسجلاتهم ورواتبهم في منصة أدرينالين، من أجل مساعدة الشركات على التكيف مع نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات.

وكانت حكومة الإمارات الاتحادية، قد أعلنت مؤخراً عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، ليصبح أربعة أيام، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل نهار الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

يأتي هذا القرار، كجزء من جهود حكومة الإمارات، لتعزيز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وترسيخ الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحسين جودة حياة الموظفين. وسيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات العالمية، وزيادة قدراته التنافسية.

وفي ظل الواقع الجديد، ستشهد الشركات والمؤسسات، تغيرات كثيرة، من شأنها أن تنعكس على عملية إدارة شؤون الموظفين، وطرق الامتثال الوظيفي.

وستوفر منصة أدرينالين، التي تتمتع بحضور قوي في الإمارات، حلولاً وميزات جديدة، تمكن المؤسسات من التكيف مع نظام العمل الأسبوعي الجديد، بالإضافة إلى نماذج تعتمد للإجازات السنوية والمرضية والحضور اليومي.

وسيسمح برنامج أدرينالين ماكس للشركات، بتجربة انتقال سريعة وسلسة، دون تعطيل البنية التحتية الحالية.

وتعليقًا على الإعلان الجديد من الحكومة الاتحادية للإمارات، قال سرينيفاسا بهاراتي المدير العام والرئيس التنفيذي في شركة أدرينالين إي سيستمز «نأمل أن تحذو المزيد من البلدان العربية حذو الإمارات في هذا القرار المرحب به بالتأكيد، من قبل جميع الموظفين وأصحاب العمل، لما له من أهمية في ارتقاء الأداء، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل، وتأمين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين».

من جانبه، قال آصف محمد رئيس وحدة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، الرئيس التنفيذي لأعمال التوصيل في أدرينالين إي سيستمز: «يعد تنفيذ هذا التغيير في أنظمة الموارد البشرية بطريقة سلسلة ومجدية، أمراً في غاية الأهمية، ويسعدنا أن نعلن أن أدرينالين عملت على تعديل وإدخال مزايا حديثة على أنظمتها، تتواكب مع هذه المتغيرات.

نحن حريصون على دعم عملاء حكومة الإمارات، والقطاع الخاص، في رحلتهم للانتقال إلى نظام العمل الأسبوعي الجديد، وسنبذل قصارى جهدنا لإضافة المزيد من المزايا والتعديلات التي يمكن إدخالها في قوانين العمل الجديدة، لمواكبة الاحتياجات المتطورة للأعمال والقوى العاملة وشؤون الموظفين.

تُستخدم أنظمة أدرينالين للموارد البشرية، من قبل العديد من المؤسسات العاملة في القطاع الحكومي والشركات الخاصة، لذا، نحن ملتزمون بمواكبة هذه التغيرات، والتكيف مع قانون العمل وتعديلاته، ومساعدة عملائنا على تبنيها بسرعة وسهولة».

صممت أدرينالين وفق رؤية استراتيجية، بناءً على مبادئ التفكير التصميمي، بهدف تمكين الشركات، وتلبية الطلب المتزايد على عمليات رقمنة الموارد البشرية، وبالتالي، تنمية الأعمال وزيادة إنتاجية الموظفين.

وأدرينالين منصة تقنية شاملة للموارد البشرية، تابعة لمجموعة Intellect Design Arena Ltd. MAX، قائمة على السحابة، وتعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتوفير برامج متكاملة لسجلات الموظفين ورواتبهم. تعمل أدرينالين مع أكثر من 700 عميل، في نحو 33 قطاعاً حول العالم، ويستخدم منصة ماكس، أكثر من مليون شخص.

وانعكست تداعيات جائحة «كورونا» على الوظائف في مختلف أنحاء العالم، حيث فرضت واقعاً جديداً، يتطلب التكيف بسرعة مع متطلبات العمل المكتبي، والعمل عن بعد، وقد تمكنت شركة أدرينالين، بخبرتها العريقة، من تعزيز الابتكار، ولعب دور حيوي لدعم الشركات في التكيف مع متطلبات العمل الجديدة، وتلبية متطلبات السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز