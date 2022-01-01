دبي فستيفال سيتي مول يشهد ليلة استثنائية مع نخبة نجوم عالمية و22 عرضاً مُذهِلاً

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل دبي فستيفال مول عام 2022 مع باقة لا مثيلَ لها من الأنشطة الترفيهية الحية الحافلة بأصناف متنوعة من الأطعمة اللذيذة، والإطلالات الخلّابة، وَالألعاب النارية المبهرة، حيث كان احتفال ليلة 31 ديسمبر 2021 أسطورياً، فقد أقام دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة الاستثنائية للترفيه وَالمرح، 22 عرضاً ترفيهياً مذهلاً.

افتتح العروض مع ماريو رييس، العازف الغجريّ وهو يؤدي كلاسيكيات لاتينية، تليهِ وصلة غنائية تُحييها النجمة العربية الكوبية حنين. من بعدِها قدم الفنان محمد سميح ميدلي منوَّعات من الموسيقى العربية الحديثة وَالتقليدية التي تضم أغاني ذات أصول مغربية وخليجية وكويتية ومصرية ولبنانية. وكان الختام مع فنان البوب الأمريكي Boogie Breeze وَمغني البوب العالمي SS.HH.a.n.a.

كذلك استمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بألحان أسطورة الموسيقى اللبنانية الأرمنية غي مانوكيان، الموزع والملحن الشهير الذي أبدَع في دمج الألحان الشرقية مع الروائع الحديثة بأسلوبٍ عالميّ، يشتهر مانوكيان بحفلاته الموسيقية التي تجوب كل أنحاء العالم والتي تسجل حضوراً فائقاً - وآخرها ستة عروض فول هاوس متتالية كان قد أقامها في أوبرا دبي في السنوات الأخيرة.

لم ينتَهِ الاحتفال هنا، إذ استقبل المسرَحُ يارا، مغنية البوب اللبنانية المحبوبة، التي أدت أحدث وأجمل أغانيها. بدأت يارا مسيرتها الموسيقية بإصدار أول أغنية منفردة لها «حب كبير» في العام 2005، وهي واحدة من أكثر المغنيات شعبيةً في المنطقة، حيث بلغ عدد متابعيها حوالي 10 ملايين. مما منحها الفرصة لارتقاء سلّم النجومية بسرعة.

ختام الحفل كان مع المغني وَالممثل الفرنسي الجزائري فوديل الذي أبقى الزوار متحمسين طوال الليل. يُعرف باسم «أمير الراي الصغير» وهو أحد أكثر فناني الراي شهرة في فترة التسعينات. يُغني فوديل بأسلوبٍ حظيَ بإعجاب أكبر نجوم الموسيقى في شمال أفريقيا.

وخلال الفقرات، أبهر عرض «تخيَّل» البصريّ الترفيهي الحضور بأضواء الليزر المشعّة وَالنوافير المائية على امتداد 360 درجة وَمؤثرات صوتية لا تضاهى باستخدام أحدث التقنيّات، حيث بدأ هذا المشهد المذهل بدءاً من الساعة 6.05 مساءً وحتى 1:00 فجراً، في فستيفال باي، الواجهة البحرية المثالية.

وبعد استقبال السنة الجديدة وبدءاً من الساعة 1 صباحاً فصاعداً، أشعل الدي جي الخاص بدبي فستيفال سيتي مول أجواء الحفل بمزيجٍ صاخب متعاقب من الأنغام الجديدة والقديمة من موسيقى الآفروبيت ومن موسيقى الهاوس الإلكترونية الراقصة بالإضافة إلى موسيقى الهيب هوب.

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