«بيل كانتو» الإيطالي يفتتح أبوابه في دبي أوبرا العام الجاري

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كشف مطعم بيل كانتو، الوجهة الجديدة المختصة بتقديم توليفات كلاسيكية وعصرية من أطباق المطبخ الإيطالي عن استعداده لافتتاح أبوابه في دبي أوبرا، في مطلع عام 2022، حيث يجمع المطعم بين جاذبية الديكورات الفنية وعراقة المطبخ الإيطالي، لتقديم تجربة طعام فاخرة، وسط أجواء أنيقة ومميزة.

وتحمل الوجهة الفريدة توقيع مصمم الديكور الشهير بول بيشوب، الذي استمد إلهامه من مدرسة التصميم الإيطالية، حيث استخدم عناصر ومفردات تعكس تميّز تجارب بيل كانتو بلمسات أوروبية مبتكرة. ويستقبل المطعم ضيوفه وسط أجواء رحبة وفاخرة، تتناغم مع التفاصيل العصرية وأساليب التصميم الجديدة بسلاسة تامة.

وتعليقاً على الموضوع، قال أندري فومين، الشريك والمدير الفني لمطعم بيل كانتو: «حرصنا على تقديم تجربة استثنائية ضمن وجهة كلاسيكية، تجمع الأصالة الأوروبية باللمسات العصرية في جميع تفاصيلها».

ويقدم المطعم الأطباق الإيطالية الكلاسيكية بلمسة عصرية تحت إشراف فريق من الطهاة الحائزين على جوائز، ليتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة غامرة تدللّ الحواس. وتشرف شركة ريستارت 354، الذارع الإقليمية لشركة الأخوين فاسيلتشوك ريستارت، وإحدى أكبر مجموعات المطاعم في أوروبا، على عملية افتتاح المطعم الجديد في الإمارات؛ حيث عملت الشركة على ضم مجموعة متميزة من الخبرات إلى فريق العمل في المطبخ وركن المشروبات وفرق الإدارة والمهام الإبداعية، لتحقق هدفها بتقديم تجربة طهو استثنائية بامتياز في دبي.

ويجدر بالذكر امتلاك شيف العلامة جياكومو لومباردي، الذي ولد في توسكانا، لخبرة واسعة من مطابخ باريس وألمانيا وسويسرا وموناكو وكوريا الجنوبية، حيث يسعى لتعزيز مكانة المطبخ الإيطالي، والارتقاء بتجارب الضيوف في الوجهة من خلال تقديم مزيج فريد من م توليفاته من النكهات الكلاسيكية والعصرية.

كما ينقل الشيف فينتشنزو باليرمو، الذي نشأ ضمن عائلة عريقة من صنّاع البيتزا من بلدة جرافينا في بوليا جنوب إيطاليا، الضيوف في رحلة إلى قلب إيطاليا، بفضل شغفه الكبير وخبرته الواسعة في تحضير أصناف البيتزا الإيطالية الأصيلة، منذ أن كان في سن الرابعة عشرة من عمره.

ويقدم شيف المعجنات أنتوني فالكون خبراته، التي اكتسبها بالعمل في مجموعة متنوعة من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، حيث يبدع في تحضير تشكيلة واسعة من الحلويات والمعجنات الفاخرة.

وينقل خبير المشروبات الحائز الجوائز ميخائيل ملنيك خبراته إلى مطعم بيل كانتو، حيث يفخر بمسيرة حافلة في 50 وجهة من أفضل أركان المشروبات على مدار خمسة أعوام متتالية. كما يجدر بالذكر حصوله على العديد من الجوائز، بما يتضمن قائمة أفضل 3 خبراء مشروبات لعام 2019 من قبل جوائز باربروف ولقب بطولة ألتيميت بارتيندر في روسيا ثلاث مرات، بفضل شغفه وتفانيه في العمل.

ويفتتح المطعم الإيطالي الكلاسيكي والعصري أبوابه قريباً، ليصبح وجهة استثنائية فاخرة تقدم تجارب غير مسبوقة لجميع الضيوف في دبي.

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