«مياه وكهرباء الإمارات» تضم مركز نقل أحمال «ترانسكو» إلى أصولها

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، اليوم عن استكمال عملية نقل مركز نقل الأحمال (مركز التحكم) التابع لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) إلى أصولها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الشركة التشغيلي وتوسيع نطاق اختصاصها في تنسيق عمليات إنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ومناطق أخرى في الدولة.

وبموجب هذه المهام ستتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات مسؤولية التحكم وجدولة وتوزيع أحمال الكهرباء والمياه من شركات الإنتاج المستقل (IWPPs)، والتي سيتم نقلها عبر الشبكات التابعة لشركة ترانسكو، إحدى شركات مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». بالإضافة إلى ذلك، ستقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عملية وضع الخطط والدراسات التشغيلية التي تدعم العمليات وتحقّق التوازن الأمثل بين العرض والطلب.

وبذلك سوف تتولى الشركة إلى جانب مهامها الرئيسية مسؤولية التحكم وتوزيع الأحمال باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توريد المياه والكهرباء لإمارة أبوظبي والمعنية بتوفير الكميات اللازمة للمستهلكين.

تكامل استراتيجي

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تسعى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي والتشغيلي في قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال تحسين العمليات ورفع كفاءة القطاع، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتركيز على تحقيق مبدأ الاستدامة، لقد أمضينا مع شركائنا في قطاع الطاقة 18 شهراً في التخطيط والتنفيذ لضمان الانتقال السلس للمهام والأنظمة التشغيلية التي يقوم بها مركز نقل الأحمال من ترانسكو إلى شركة مياه وكهرباء».

وأضاف آل علي: «تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بموجب هذه المهمة مسؤولية تخطيط عمليات إنتاج المياه والكهرباء، وشراء الطاقة وخدمات التحكم بالأنظمة وتوزيع الأحمال، على المدى القريب والبعيد، فضلاً عن خدمات القطاع الأخرى. مما يتيح لنا وضع خطط متكاملة للعمليات التشغيلية، على نحو يدعم عملية تحوّل قطاع الطاقة في الدولة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

وسوف يُسهم نقل مهام مركز التحكم من شركة ترانسكو إلى شركة مياه وكهرباء أبوظبي في تمكين حكومة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بشأن عمليات التحكم في الأحمال ونقل الكميات التي تنتجها محطات توليد الطاقة وتحلية المياه من خلال شبكات النقل والتوزيع التابعة لشركة ترانسكو، وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع.

تخطيط وإنشاء

وقال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو): «تواصل ترانسكو سعيها لدعم تحوّل قطاع الطاقة في الدولة من خلال تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرئيسية للطاقة الكهربائية عالية الجهد وشبكات نقل المياه ضمن إمارة أبوظبي وخارجها. كما تحرص على تعزيز استدامة قطاع الطاقة في المستقبل، من خلال التركيز على توفير شبكات آمنة ومستدامة واقتصادية وموثوقة تربط شركات الإنتاج بشركات التوزيع والعملاء. ويسرني بهذه المناسبة أن أشكر فريق مركز نقل الأحمال على عملهم الدؤوب وأدائهم المميز خلال فترة عملهم في ترانسكو. كما أعرب عن تقديري لكل من شركة مياه وكهرباء الإمارات ودائرة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة على جهودهم في إتمام عملية النقل بكل سلاسة، لدعم مسيرة التقدم في الإمارات».

ويُذكر أن شركة مياه وكهرباء الإمارات أشرفت على تطوير العديد من مشاريع الطاقة الاستراتيجية في امارة أبوظبي، بما فيها محطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم حالياً؛ ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكون أكبر محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم؛ إضافةً إلى محطة الطويلة، أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم، والتي بدأت أول عمليات توفير المياه المحلاة مطلع ديسمبر الماضي.

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