جزيرة ياس تستقبل 2022 بنجوم بوليوود والألعاب النارية

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبلت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عام 2022، بمجموعة من العروض والفعاليات، حيث قدّمت حفلاً مستوحى من عالم بوليوود، مع النجم عاطف أسلم، في الاتحاد أرينا، كما شهدت الجزيرة مجموعة من الألعاب النارية المدهشة.

كما أدّى نجم البوب الباكستاني، عاطف أسلم، أكبر أغانيه مباشرة أمام جماهير بوليوود، لأول مرة في أبوظبي، في الاتحاد أرينا. وكجزء من الاحتفالات، أُضيئت الجزيرة يومي الخميس والجمعة، بعروض الألعاب النارية المميزة والاحتفالية، احتفالاً بحلول عام 2022.

تم اتخاذ تدابير احترازية صارمة خلال الاحتفالات، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وإلزامية ارتداء كمامات الوجه، لضمان سلامة الزوار أثناء الاستمتاع بالاحتفالات.

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