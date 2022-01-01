«أتلانتس النخلة» يستقبل 2022 بحفل استثنائي

المصدر: دبي- البيان

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احتفل منتجع أتلانتس النخلة في دبي بليلة رأس السنة الجديدة، من خلال استضافة نجم البوب البريطاني الشهير روبي ويليامز، الذي أحيا حفلاً مميزاً لا يُنسى لضيوف المنتجع، قدم خلاله مجموعة من أعماله الموسيقية الخالدة، وذلك ضمن أكبر احتفال بالعام الجديد على مستوى مدينة دبي.

وأمتع روبي ويليامز معجبيه القدامى والجدد، الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم للاستمتاع والتفاعل مع أحد أعظم نجوم البوب على الإطلاق. واستمر حفل روبي الفريد بأدائه المتميز لمدة 70 دقيقة تخللت باقة متنوعة من أجمل أغانيه، التي تصدرت قوائم الأغاني العالمية، مثل «Rock DJ» و«Let me Entertain You»، بالإضافة إلى أغنيته الأكثر مبيعاً «Angels»، التي أشعل بها المكان بأداء استثنائي، وذلك قبيل العد التنازلي لعام 2022.

ولإضفاء المزيد من المرح والتشويق على حفل ليلة رأس السنة، أضاء منتجع «أتلانتس النخلة» في دبي سماء المدينة من خلال أكبر وأروع عروض الألعاب النارية، التي تشهدها دبي، مع الكثير من الألوان والتأثيرات المذهلة، إذ شاهدها الضيوف بدهشة كبيرة من موقع شاطئ «رويال بيتش» في المنتجع.

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