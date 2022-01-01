8 عروض مذهلة للألعاب النارية في القرية العالمية احتفاء بـ 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، العام الجديد على طريقتها الخاصة والمميزة، التي لا تخلو في كل عام من التفرد والإثارة، حيث ازدانت سماء الوجهة عشية ليلة رأس السنة بثمانية عروض مذهلة للألعاب النارية احتفالاً بحلول العام الجديد في ثماني دول حول العالم.

وانطلقت احتفالات القرية العالمية بالتزامن مع انتصاف الليل وبدء العام الجديد في أستراليا، حيث أُقيمت عروض الألعاب النارية، خلال النهار في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، واستمرت عروض الألعاب النارية طوال المساء مع دخول العام الجديد بلدان مختلفة حول العالم، بينما شهد الضيوف العرض الأروع والأكثر إبهاراً مع حلول منتصف الليل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم اختتمت الوجهة احتفالاتها مع العرض الثامن والأخير للألعاب النارية في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل إيذاناً بدخول العام الجديد في روسيا.

كما شارك «وليف» الشخصية الجديدة، التي أطلقتها القرية العالمية مؤخراً، الضيوف الاحتفالات بمناسبة العام الجديد، حيث ظهر على شاشات المسرح الرئيسي ببث مباشر، وهو يسافر باستخدام الصولجان السحري، مصطحباً معه ضيوف القرية العالمية، ليشاركهم احتفالات 8 بلدان ومدن مختلفة حول العالم بقدوم العام الجديد.

وكان ضيوف القرية العالمية على موعد مع تجارب تسوق استثنائية في 26 جناحاً موجوداً في المنتزه، إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات الطعام اللذيذة، أثناء متابعتهم لعروض الألعاب النارية التي استمرت طوال المساء.

وتواصل القرية العالمية عاماً بعد عام الاحتفاء بثقافات وشعوب العالم، وإبهار ضيوفها عبر مجموعة من التجارب والفعاليات الاستثنائية، التي تتناسب مع مختلف الأذواق والأعمار، وتتمنى الوجهة للجميع الصحة، ومزيداً من السعادة والازدهار مع حلول العام 2022!

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز