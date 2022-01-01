عين دبي تحتفل بأول سهرة رأس سنة بعروض الأضواء وطائرات الدرون والألعاب النارية المميزة

المصدر: البيان

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استضافت عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، مجموعة من الحفلات والتجارب الفريدة والفعاليات الترفيهية المميزة، بالإضافة إلى العروض الضوئية والألعاب النارية وعروض الدرون قبل انطلاق العد العكسي الرسمي لبداية العام الجديد من أوميغا وريفولي، لتؤكد مكانتها كوجهة مثالية للاحتفالات والمرح.

وانطلقت سهرة روك ستار لليلة رأس السنة، بالتعاون مع مشروب الطاقة روك ستار، في عين دبي بلازا بإطلالتها المميزة على جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا. وتضمنت السهرة عروضاً موسيقية لأبرز منسقي الأغاني، بالإضافة إلى أركان المشروبات ومحطات الطعام المؤقتة، حيث استمتع الضيوف بالمأكولات والمشروبات الشهية في أجواءٍ احتفالية مع منسقي الأغاني الخمسة ديجوك وتيجاي وسونيا ودين كورتيس وفيليكس ايه جي الذين قدموا مجموعة متنوعة من الأغاني خلال السهرة.

وقدّمت كافة المقصورات باقات خاصة بالمأكولات والمشروبات وعروضاً ترفيهية حية ومستلزمات الاحتفال وصوراً تذكارية، بالإضافة إلى إطلالة على عروض الألعاب النارية في الإمارة. وأضاف عرض بلوواترز لطائرات الدرون المزيد من الألق إلى سماء الفعالية حيث أضاءت مئات طائرات الدرون أفق دبي بتشكيلاتٍ مميزة وعروض مذهلة.

تباع تذاكر تجارب عين دبي بأسعار تبدأ من 130 درهم إماراتي، ويمكن الحصول عليها على الموقع الإلكتروني www.aindubai.com. مناطق جذب سياحي ووسائل إعلام وترفيه رائدة في دبي، مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس و إيه آر إن وروكسي سينما وغيرها.

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