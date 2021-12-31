«مبادلة للاستثمار» و«ستون بيك» تتفقان على بيع «كولوجيكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار و«ستون بيك»؛ شركة الاستثمار الرائدة والمتخصصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية والأصول العقارية، عن اتفاقية لبيع «كولوجيكس»؛ أكبر شركة متخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2022.

وسيتم نقل ملكية «كولوجيكس» من Stonepeak Infrastructure Fund II LP ومستثمرين آخرين مشاركين في Fund II، إلى شركة أخرى تديرها «ستون بيك» وتضم عدداً من المستثمرين الحاليين في Fund II إضافة لمستثمرين خارجيين جدد.

وتعد مبادلة مستثمراً مشاركاً في «كولوجيكس» مع Stonepeak Fund II LP منذ يناير 2020، وقد أسهمت هذه الشراكة في تعزيز نمو الشركة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وتحويل «كولوجيكس» إلى منصة رائدة للربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق. واستثمرت «كولوجيكس» منذ عام 2017 قرابة مليار دولار من رأس المال الإضافي بهدف توسيع وتعزيز حضورها من خلال عدد من مبادرات الدمج والاستحواذ.

وتعد شركة «كولوجيكس» أكبر شركة متخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق في أمريكا الشمالية، وتضمّ أكثر من 600 شبكة و300 من مزوّدي الخدمات السحابية، وتوفر بنية تحتية مهمة لتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 1600 عميل من خلال عملياتها التي تشمل 40 مركزاً للربط البيني، ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق في 11 سوقاً في أمريكا الشمالية.

وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: يكمن نجاحنا شركة استثمارية رائدة في قدرتنا على تحديد الفرص الاستثمارية المجزية والشركات التي تملك إمكانات نمو واعدة، إضافة لقدرتنا على تقييم فرص بيع الأصول لتحقيق نمو كبير في رأس المال، والحفاظ على محفظة استثمارات تحقق عوائد مالية مجزية ومستدامة، ونحن على قناعة بأن استثمارنا في كولوجيكس يأتي في هذا السياق، وسعداء بمساهمتنا في هذه الشراكة الناجحة.

وقال منير بركات، المدير التنفيذي لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في مبادلة: تفخر مبادلة بمشاركتها الإيجابية في مسيرة شركة «كولوجيكس»، وبتعاونها البنّاء مع شركة «ستون بيك». لقد سُعدنا بالعمل والتعاون مع مجلس إدارة «كولوجيكس»، والإدارة التنفيذية وفريق العمل في الشركة، ونتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من مسيرتهم التحوّلية.

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