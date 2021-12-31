أمسية الروائع الليلة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم «إعمار» تنظيم احتفالات مبهرة الليلة، بمناسبة رأس السنة في منطقة وسط مدينة دبي، تحت عنوان «أمسية الروائع» وذلك لاستقبال عام 2022 بأسلوب مميز، حيث ستتنوع بين ألعاب نارية مدهشة، ولوحات إبداعية من الضوء والليزر والموسيقى، ضمن عرض بصري خلاب متكامل ومشوق سيجتذب أنظار الحضور المشاهدين حول العالم.

وتجسد عروض احتفالات إعمار برأس السنة، والتي تمّ تصميمها بدقّة عالية، التعبير الفنّي الإبداعي، من خلال شاشة LED عملاقة على واجهة «برج خليفة»، بحيث تتناغم تماماً مع عروض «نافورة دبي» الراقصة.

وستحظى الاحتفالات الرائعة حول «برج خليفة» أعلى مبنى في العالم وتضيء سماء دبي باهتمام واسع حول العالم، خصوصاً أنها ستشكّل عرضاً فريداً من نوعه لم يسبق له مثيل، ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات الشهيرة متابعة من نحو 3 مليارات شخص تقريباً عبر الشاشات بواسطة البثّ المباشر، ما يجعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهَدة في العالم.

وقال محمد العبّار، مؤسِّس «إعمار»: «نفخر باستعراض ما تمتاز به دبي من ابتكار وإبداع أمام الجمهور العالمي، ليس فقط من خلال احتفالات ليلة رأس السنة، بل وأيضاً عبر تجارب عالمية المستوى نعمل على ابتكارها على مدار العام، فدولة الإمارات تستمدّ الإلهام من الرؤية الحكيمة، التي يتمتّع بها قادتها، ولقد حقّقت على مدى السنوات الخمسين الماضية نمواً كبيراً جداً في شتّى المجالات والميادين، وشركة «إعمار» تتطلّع للقيام بدور بارز في مساعدة الدولة على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال السنوات الخمسين المقبلة».

وكالعادة، تشكل صحّة وسلامة جميع الحاضرين في احتفالات «إعمار» لليلة رأس السنة أولوية قصوى بالنسبة إلى المنظِّمين، حيث تم إعداد برنامج منظم للسهرة، سيجرى بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية ورعاية كافة الجهات في الإمارات والهيئات المختلفة في دبي، بما في ذلك «دائرة الاقتصاد والسياحة» في دبي، و«هيئة الطرق والمواصلات»، و«شرطة دبي»، و«الدفاع المدني»، و«هيئة الصحة بدبي» وجميع أعضاء «لجنة تأمين الفعاليات»، بالإضافة إلى مختلف الجهات المتعاقدة مع «إعمار» والموردين والمتطوعين وكامل فريق عمل «إعمار».

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