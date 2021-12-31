«عزيزي» تستعين بـ «شنايدر إلكتريك» في مشروع «ريفيرا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي»، المطور الخاص الرائد في الإمارات، عن توصلها إلى شراكة مع «شنايدر إلكتريك»، الشركة الفرنسية الرائدة في إدارة الطاقة للجهدين المتوسط والمنخفض وأنظمة الأمان والطاقة والأتمتة. وبموجبها، ستزود شنايدر مشاريع عزيزي السكنية والتجارية المتميزة التي سيتم إنجازها قريباً في ريفيرا بالمفاتيح والمقابس والإكسسوارات الكهربائية.

وتتبوأ شنايدر إلكتريك مكانة رائدة في مجال التحول الرقمي في إدارة الطاقة والأتمتة في المنازل والمباني ومراكز البيانات والصناعات. ونظراً لانتشارها العالمي الواسع في أكثر من 100 دولة، تعد واحدة من أبرز العلامات التجارية الموثوق بها في هذا المجال، وستقوم بتزويد ريفيرا بمفاتيح الإضاءة المثبتة على الحائط لتوفير توصيلات سلكية سهلة وآمنة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع «شنايدر إلكتريك»، وذلك في إطار التزامنا بتوفير المواد عالية الجودة لمشاريعنا العالمية من أفضل الموردين. لقد تمكنت مشاريعنا من الاستحواذ على شهرة واسعة من خلال تقديم أعلى مستويات الرفاهية والجودة الحديثة بمستويات استثنائية، انطلاقاً من فلسفة التصميم والبناء التي تميزنا عن غيرنا، وتضمن إسعاد مستثمرينا. ووقع اختيارنا على «شنايدر إلكتريك» لشهرتها العالمية، لتكون الشريك الأمثل لاحتياجاتنا من الإمدادات الكهربائية، وذلك من خلال مطابقتها وتكاملها بدقة متناهية للمعايير التي نتبعها في التشطيبات عالية الجودة والمتميزة في مشروعنا ريفيرا».

ويمثل ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على العديد من الجوائز، ويعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، حيث يقع في قلب مدينة محمد بن راشد، ويحتل المشروع موقعاً مناسباً وسط جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

يشار إلى أنه تم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة، حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وفي يونيو من العام الجاري، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد على 130.026 متراً مربعاً ستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطورها عزيزي في دبي.

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