سوق دبي يواصل مكاسبه للشهر الثالث ويربح 14.4 ملياراً في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للشهر الثالث على التوالي بعدما أضاف نحو 14.4 مليار درهم لرأسماله السوقي في تداولات ديسمبر الماضي، مدعوماً باستمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ الإعلان عن 10 إدراجات حكومية وشبه حكومية وصانع سوق بملياري درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 4% أو ما يعادل 123 نقطة ليغلق عند 3195.91 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل والاتصالات والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.68% أو ما يوازي 58.1 نقطة ليقفل عند 8488.36 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 48.6 مليار درهم موزعة بواقع 40.9 مليار في أبوظبي و7.68 مليارات في أبوظبي، وجرى التداول على 12.2 مليار سهم منها 7.4 مليارات في أبوظبي و4.8 مليارات في دبي، وذلك عبر تنفيذ 276.2 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 3.48% مع نمو «دبي الإسلامي» 4.26% و«دبي الإسلامي» 4.26%، و«أملاك للتمويل» 6.3% و«جي اف اتش» 16.7%، وزاد قطاع العقار 3.36% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 4.26% و«ديار» 15.2% و«الاتحاد العقارية» 1.3%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 4.8%.

ونما قطاع الاستثمار 8.13% على وقع ارتفاع «سوق دبي المالي» 18.3% و«دبي للاستثمار» 2.66%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 4.7%، وصعد قطاع النقل 2.52% بعد ارتفاع «أرامكس» 4.8% مقابل استقرار «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 1.98 مليار درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 1.36 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 771.15 مليون درهم. وحقق «سوق دبي المالي» أكبر وتيرة صعود بنسبة 18.3% ليغلق عند 2.84 درهم، ثم «جي أف اتش» بنسبة 16.7% ليقفل عند 1.19 درهم، تلاه «ديار للتطوير» 15.2% ليصل إلى 0.485 درهم، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 19% ليغلق عند 0.162 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 14.4% ليغلق عند 1.19 درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» 8.26% إلى 0.22 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 65.66 مليون درهم، منها 11.7 مليون درهم للعرب، و25.86 مليون درهم للخليجيين، و28 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 65.66 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وانخفض قطاع البنوك 0.7% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.77% مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» 0.35% و6.02% على التوالي، وتراجع قطاع الاستثمار 1.8% بعد انخفاض «العالمية القابضة» 0.26% و«ملتيبلاي» 8% و«ألفا ظبي» 4.55% و«إشراق للاستثمار» 6.8%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 3.01%.

ونزل قطاع العقار 0.69% على وقع هبوط «الدار العقارية» 0.75%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 3.9%، وهبط قطاع الاتصالات 3.87% متأثراً بتراجع «اتصالات» 0.75% و«الياه سات» 1.08%، بينما ارتفع قطاع الطاقة 1.4% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 3.14% و«أدنوك للحفر» 5.59% مقابل استقرار «دانة غاز»، وانخفض «طاقة» 6.38%.

تصدر «اتصالات» النشاط جاذباً سيولة بنحو 7.17 مليارات درهم، تلاه «العالمية القابضة» 6.8 مليارات درهم، ثم «أبوظبي الأول» 6.7 مليارات درهم. وحقق «دار التمويل» أكبر وتيرة صعود خلال ديسمبر بنسبة 18.34%، تلاه «أبوظبي الوطنية للتامين» بنسبة 15.9%، ثم «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنحو 15%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 32.6%، ثم «فودكو الوطنية» 20%، تلاه «المستثمر الوطني» 16.67%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال ديسمبر بصافي استثمار 5.7 مليارات درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 5.7 مليارات درهم، موزعة بواقع 105.38 ملايين درهم للعرب و323.6 مليون درهم للخليجيين و5.28 مليارات درهم للمواطنين.

استثمار مؤسسي

وتباين أداء المؤسسات خلال شهر ديسمبر، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.6 مليار درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 133.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 133.5 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 1.6 مليار درهم.

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