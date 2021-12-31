اقتصادية رأس الخيمة تصادر 1048 قطعة مجوهرات مقلدة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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كشفت اقتصادية رأس الخيمة اقتصادية، عن مصادرة 1048 قطعة مجوهرات وإكسسوارات مقلدة لعلامة تجارية عالمية، وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 1,380,020 درهم بينما بلغت القيمة التقديرية للبضائع الأصلية ما يفوق المليار وسبعمائة ألف درهم بحسب ما أفاد به الوكيل القانوني للعلامات التجارية.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، تاتي الحملة الجديدة على منشآت الذهب والمجوهرات ومحلات الاكسسوارات في الامارة، ضمن جهود التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة للحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتزاما بتطبيق القوانين السارية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الحملة تمت بناءً على الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لإحدى العلامات التجارية العالمية على بعض محلات الذهب والإكسسوارات من قيامهم بتقليد المنتجات الخاصة بالشركة ووضع علامتها التجارية والتدليس على المستهلكين، حيث قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم الحملة بحضور الوكيل القانوني للشركة وضبط البضائع المقلدة.

وأضاف عليون: عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

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