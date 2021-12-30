955 مليار مكاسب الأسهم 2021 وسوق دبي يحلّق بأكبر ربح سنوي منذ 2013

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما قيمته 955 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال تداولات العام 2021، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين بفضل العديد من المحفزات الإيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد الوطني وعودته للانتعاش بعد انحسار تأثيرات «كوفيد -19»، وانطلاق الحدث العالمي «إكسبو دبي»، إضافة إلى إعلان الشركات المدرجة عن أرباح فاقت التوقعات، وترقب 10 إدراجات لشركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

وصعد سوق دبي 28.25%، اليوم في نهاية أسبوع التداول مختتماً تعاملات 2021 بتسجيل أكبر صعود سنوي في 8 سنوات منذ 2013، ليغلق عند 3195.91 نقطة مع صعود أسهم البنوك والإستثمار والعقار والتأمين والنقل والإتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 68.24%، وهي أكبر وتيرة مكاسب سنوية في 16 عاماً منذ 2005، ليغلق عند 8488.36 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها البنوك والعقار والإستثمار والإتصالات والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 440 مليار درهم في عام 2021، بزيادة بنسبة 220% مقارنة بعام 2020، وتوزعت بواقع 369.5 مليار درهم في أبوظبي و70.4 مليار درهم في دبي، وجري تداول 110 مليار سهم منها 49.3 مليار في أبوظبي و60.8 مليار سهم في دبي، عبر تنفيذ 1.4 مليون صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ارتفعت رسملة الأسهم المحلية من 1.08 تريليون درهم في نهاية العام 2020، وصولا إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية 2021، لتضيف بذلك نحو 955 مليار درهم تشمل إدراجات الشركات الجديدة في سوق أبوظبي ومن بينها «أدنوك للحفر» و«الياه سات» و«ألفا ظبي» و«فيرتغلوب» و«ملتيبلاي».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 25.3% مع نمو "الإمارات دبي الوطني" 31.5% و"دبي الإسلامي" 16.7% و"جي إف إتش" 95.7% و"أملاك" 185.8%، ونما قطاع العقار 37% بعد ارتفاع "إعمار العقارية" 38.5% و"إعمار للتطوير" 58.9% و"داماك" 7.7% و"ديار" 72.6% و"الإتحاد العقارية" 13.9%.

وصعد قطاع الإستثمار 70% علي وقع نمو "سوق دبي المالي" 205.3% و"دبي للإستثمار" 33% و"شعاع كابيتال" 0.7%، وزاد قطاع النقل 1% بعد ارتفاع "العربية للطيران" 13.3% و"أرامكس" 6.4% فيما انخفض "الخليج للملاحة" 24.8%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط جاذباً 16.7 مليار درهم، تلاه "دبي الإسلامي" 8.5 مليار درهم، ثم "سوق دبي المالي" 8 مليار درهم. تصدر سهم "سوق دبي المالي" الأسهم الرابحة مع ارتفاعه 205.4%، تلاه "أملاك للتمويل" 185.7%، ثم "الوطنية الدولية القابضة" 125%، فيما كان "الفردوس القابضة" الأكثر انخفاضاً بنسبة 74.4%، تلاه "الصقر للتأمين" 56.3%، ثم "المزايا القابضة" 41.5%.

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 2.67 مليار درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 2.67 مليار درهم، منها 1.87 مليار درهم للمواطنين، و565.9 مليون درهم للخليجيين و235.16 مليون درهم للعرب.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 41.53% علي وقع مكاسب "أبوظبي الأول" 46% و"أبوظبي التجاري" 37.6% و"أبوظبي الإسلامي" 46.2%، وزاد قطاع الإستثمار 250% مع نمو "العالمية القابضة" 261.9% و"الواحة كابيتال" 42.5% و"إشراق" 11.95% و"ألفا ظبي" 82%.

وزاد قطاع الإتصالات 85.83% بعد ارتفاع "اتصالات" 87.6%، فيما انخفض "الياه سات" 2.14%، ونما قطاع العقار 28.4% معص عود "الدار" 26.67% و"رأس الخيمة العقارية" 60.6%، وارتفع قطاع الطاقة 22.24% مدعوماً بمكاسب "أدنوك للتوزيع" 13.9% و"دانة غاز" 48.5% و"أدنوك للحفر" 15.5%، فيما انخفض "طاقة" 8.3%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 79 مليار درهم، تلاه "أبوظبي الأول" 73.4 مليار درهم، ثم "الدار العقارية" 64.2 مليون درهم. وحقق "أسمنت رأس الخيمة" أكبر ارتفاع بنسبة 753.5%، ثم "القدرة القابضة" 310.9%، ثم "ارام - مجموعة الشارقة سابقاً" 264.71%، فيما كان "فودكو" الأكثر انخفاضاً بنسبة 63.9%، تلاه "صناعات أسمنت الفجيرة" 55.7%، ثم "الشارقة للتأمين" 49.76%.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 16.2 مليار درهم، منها 16.17 مليار درهم للأجانب و37.3 مليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 16.2 مليار درهم، موزعة بواقع 15.26 مليار درهم للأجانب و913 مليون درهم للخليجيين.

الاستثمار المؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو الشراء خلال 2021 بصافي استثمار 18.9 مليار درهم، منها 18.3 مليار درهم في أبوظبي و641.9 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 18.9 مليار درهم، منها 18.3 مليار في أبوظبي و641.9 مليون درهم في دبي.

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