القرية العالمية تمدد ساعات العمل 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من يومين

المصدر: دبي ـ البيان

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تماشياً مع القرارات الحكومية المتعلقة بالنظام الجديد لأيام العمل، أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تمديد ساعات العمل لثلاثة أيام في عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من يومين، اعتباراً من 2 يناير 2022. يأتي ذلك تماشياً مع القرارات الحكومية المتعلقة بالنظام الجديد لأيام العمل.

وسيتم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع ليكون اليوم الأسبوعي المخصص لدخول العائلات والسيدات عوضاً عن يوم الاثنين. وستكون عروض الألعاب النارية التي تتميز بها الوجهة في ليالي الجمعة والسبت عند الساعة 9 مساءً.

وعليه ستصبح ساعات عمل القرية العالمية من الأحد إلى الأربعاء، من 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، ومن الخميس إلى السبت، من 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل. تستمر القرية العالمية بالاحتفال بموسم الأعياد لغاية 8 يناير 2022 مع احتفالات جناح روسيا بموسم الأعياد الروسي.

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