اتفاق شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» الإماراتية و«إن بي تي» السعودية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت شركة الخليج العربي للاستثمار الإماراتية اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة «إن بي تي» السعودية، وذلك لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستثمارية.

وقع الاتفاقية خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار ونواف التمياط رئيس مجلس إدارة «إن بي تي» السعودية، في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً.

وتهدف الشراكة إلى جذب رأس المال الأجنبي والخبرات من خلال استثمارات نوعية من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة للمساهمة في تعزيز التكامل، وتحفيز الاستثمار في مجالات السياحة والصحة والرياضة والترفيه، والمساهمة في تنفيذ البنى التحتية للمشاريع النوعية بالبلدين.

وتتضمن الشراكة تحفيز الفرص لمجموعة من المستثمرين، الصناديق الاستثمارية، والشركات الأجنبية الواعدة.

وقال خليفة المحيربي: نعرب عن سعادتنا واعتزازنا بعقد شراكة استراتيجية مع شركة إن بي تي السعودية، خاصة في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهذه الشراكة تشكل إضافة للتعاون المثمر بين الشركات في البلدين.

وأضاف: ستعزز الشراكة حضور شركة الخليج العربي في السوق السعودي الذي يعتبر من الأسواق المهمة التي نعمل بها.

وشدد على الأهمية الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتميزة بين الإمارات والسعودية والتي تتيح فرصاً كبيرة للعمل في قطاعات متنوعة في ظل بيئة الأعمال النشطة والمشجعة.

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