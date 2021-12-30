القرية العالمية تحتفل بالعام الجديد بعروض ألعاب نارية مذهلة 8 مرات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة أن احتفالات السنة الجديدة 2022 ستكون مختلفة كلياً حيث سيتم إطلاق الألعاب النارية 8 مرات في سماء القرية العالمية من الساعة الخامسة عصر يوم 31 ديسمبر 2021 حتى الدقائق الاولى من العام الجديد، تزامناً مع احتفالات 8 دول مختلفة حول العالم.

وتتخلل الألعاب النارية عروض ثقافية مختلفة من الدول المشاركة، اضافة الى العروض اليومية التي تنتشر في كافة أرجاء القرية. وأكدت القرية العالمية حرصها على منح الضيوف تجربة لا تنسى في الاحتفالات التي ستبدأ مع دخول أستراليا العام الجديد عند الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات، تليها الفلبين عند الساعة 8 مساءً، ثم سيشهد الضيوف عند الساعة التاسعة عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد في تايلاند، وفي بنغلاديش عند الساعة 10 مساءً، ثم في الهند عند الساعة 10:30 مساءً، تتبعها باكستان عند الساعة 11 مساءً، أما عند منتصف الليل، فسيأسر عرض الألعاب النارية المذهل، والذي يستمر لخمس دقائق، أنظار الضيوف، مع استقبال الإمارات للعام الجديد، لتُختتم الأمسية، بعد ساعة، بعرض الألعاب النارية الثامن والأخير، بتوقيت احتفال روسيا بالعام الجديد.

ويمكن لضيوف القرية العالمية ولحين بدء الاحتفالات الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأصناف الطعام المختلفة من أغلب دول العالم والتسوق بين أرجاء 26 جناحاً، كما يمكنهم مشاهدة العروض الحماسية، كالعرض الشيق، أو عرض أبطال المرفأ، بالإضافة إلى ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية والألعاب الحماسية، والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة في منطقة الكرنفال.

ومن الجدير بالذكر، أن أمسية 31 ديسمبر في القرية العالمية، ستكون مخصصة لدخول العائلات والسيدات فقط، حيث ستُفتح البوابات عند الساعة 4 عصراً، كما سيتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز