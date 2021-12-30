5.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 5.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1092 مبايعة بقيمة 2.62 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 685.36 مليون درهم و994 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.93 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى ومبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 103 ملايين.

وجاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 129 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 310 ملايين والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 143 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.69 مليار درهم منها 59 رهن أراض بقيمة 1.08 مليار درهم و181 رهن فلل وشقق بقيمة 1.61 مليار درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 530 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 379 مليون درهم. وجرى تسجيل 60 هبة بقيمة 301.45 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 165 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 42 مليوناً.

وبلغت التصرفات العقارية الخميس 540 مليون درهم، حيث تم تسجيل 165 مبايعة بقيمة 400.09 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 31.14 مليون درهم و156 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 368.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، وتصدرت المنطقة نفسها المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 140.11 مليون درهم منها 5 رهونات أراض بقيمة 114.92 مليون درهم و17 رهن فلل وشقق بقيمة 25.19 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 107 ملايين ورهن في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 7 ملايين، وتم تسجيل هبة واحدة بقيمة 308 آلاف درهم بمنطقة الحبية الرابعة.

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