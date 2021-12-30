الهيئة العامة للطيران المدني تستعد لنهج «الإيكاو» الجديد للوائح التدريب على المواد الخطرة

المصدر: دبي- البيان

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تعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً على إعداد الشركاء الاستراتيجيين في الدولة لمواجهة التحدي القادم بتطوير وتطبيق النهج الجديد لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» الخاص بالتدريب على المواد الخطرة المبني على الكفاءة والتقييم، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023. ويعد هذا تغييراً هائلاً على المستوى الدولي في نهج لوائح التدريب على المواد الخطرة الحالية.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة إنه ومن أجل دعم الشركاء الاستراتيجيين خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة، فإن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت فعلياً في تنفيذ خطة طموحة لتفعيل النهج الجديد لـ«الإيكاو» والخاص بالتدريب على المواد الخطرة المبني على الكفاءة والتقييم، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتجري مشاركة هذه الخطة والحصول على ملاحظات الشركاء، والتوافق معهم على الآلية النهائية، وعقد محاضرات تثقيفية لكافة الشركاء الاستراتيجيين وتقديم الدعم اللازم والاستشارات الفنية اللازمة لهم حتى يكونوا على ثقة تامة من قدرتهم على تنفيذ نهج التدريب الجديد بسهولة ويسر. كما ستقوم الهيئة بمراجعة واعتماد المواد التدريبية الجديدة ومراقبة التنفيذ الفعال للـنهج الجديد لـ«الإيكاو».

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