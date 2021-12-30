ديرفيلدز مول يطلق سوق المزارعين في نسخته الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز ديرفيلدز مول في أبوظبي إعادة إطلاق فعالية سوق المزارعين ابتداءً من الجمعة إلى الأحد حتى 31 مارس 2022، وذلك استجابةً لطلب الزوار لتنظيم هذه الفعالية التي توفّر للمتسوقين افضل المنتجات المحلية.

وتعود الفعالية بعد توقفها لأكثر من عامين لتتيح لأكثر من 20 مصدراً محلياً فرصة عرض منتجاتهم المحلية مباشرةً أمام الزوار. ويوفر السوق، الذي تستضيفه حديقة المول المجددة، منصةً هامة للمنتجين المحليين تتيح لهم عرض إبداعاتهم من الحرف اليدوية والإكسسوارات.

واحتفالاً بإعادة إطلاق السوق، يمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة المثيرة والألعاب المليئة بالمرح مع القلاع النطاطة العملاقة حتى 31 يناير. كما يمكنهم الاستمتاع بفعاليات الترفيهية الحية في 31 ديسمبر 2021 و 1 يناير 2022.

وقال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لديرفيلدز مول: نشعر بالسعادة لإعادة إطلاق مبادرة سوق المزارعين بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2019. ومن موقعنا كمركزٍ تجاري في قلب مجتمع ديرفيلدز، نفخر بتطوير مبادراتٍ تشجع سكان المناطق المحيطة على التفاعل والتواصل وتعود بالمنفعة على المنتجين المحليين في أبوظبي. وتُعدّ المنتجات الغذائية المحلية ركيزةً أساسية لتحقيق أهداف الإمارة في الاستدامة، والتي يسرنا أن نساهم في تحقيقها من خلال تنظيم مبادرة سوق المزارعين، حيث نتطلع للقاء الزوّار قريباً في السوق. ويفتح السوق أبوابه أمام المتسوقين الجمعة والسبت والأحد من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً.

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