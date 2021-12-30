دبي تقدم عروضاً متنوعة للتسوق والفعاليات الترفيهية بوجهات مختلفة لغاية 30 يناير

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم مراكز ووجهات التسوق في دبي لغاية 30 يناير المقبل، باقة من عروض التسوق غير المسبوقة وبرنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة.

وسيكون بانتظار سكان دبي وزوارها خلال موسم العطلات والشتاء عروض تسوّق رائعة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية الحية وتجارب المأكولات التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

«بوكس بارك»

وتعتبر «بوكس بارك» وجهة مفضلة لعشاق الطعام ومتابعي عالم الموضة والأزياء المبتكرة، ومحبي الهدايا الاستثنائية، وسيكون زوار الوجهة على موعد مع طيف متنوع من الأنشطة الخارجية المقامة من الخميس إلى السبت أسبوعياً لغاية 30 يناير المقبل في «ذا ويتنر بارك».

وتوفر بوكس بارك للأطفال الكثير من خيارات الترفيه بما يشمل ورشات للتزيين وصناعة المجسمات الطينية، وجلسات الراوي للاستماع إلى العديد من القصص، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل إبداعية لتعلم صناعة الحلي وغيرها من الأنشطة الممتعة. كما سيستمتع الزوار بمشاهدة عرض الباليه في فقاعة تشبه كرة ثلجية، إضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات اللعب.

«الخوانيج ووك»

يتألق «الخوانيج ووك» بروح موسم العطلات والشتاء مع عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والممتعة، والتي يعشقها الأطفال، بالإضافة إلى تشكيلة التجارب المتنوعة والمميزة التي تقدمها الوجهة في أجواء مفعمة بالمرح. وتقدم العلامات التجارية الشهيرة في الوجهة أفضل العروض الترويجية التي لا تضاهى.

أنفق أكثر واربح أكثر

وتقدم «باي أفينيو» ومراكز التسوق التابعة للمجمعات السكنية في بوابة الخيل، ورمرام، وشروق، عروض أنفق واربح لدخول السحب على مليون درهم إماراتي. كلما أنفق الزوار أكثر، زاد فرصهم في ربح الجوائز.

وتستمر العروض حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق، وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم أو 250 درهماً أو 350 درهماً على قسائم سحب مماثلة تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم أو 300 ألف درهم أو 500 ألف درهم. وقياساً على حجم الإنفاق يمكن الحصول على عدة قسائم لدخول عدة سحوبات أو وضعها جميعاً في صندوق قسائم السحب الكبير لزيادة فرص الفوز.

«ذا أوتلت فيليدج»

في وجهة التسوق الداخلية بهندستها المعمارية الرائعة المستوحاة من التصاميم المعمارية لمنطقة توسكانا الإيطالية الخلابة، تصل تخفيضات «ذا أوتلت فيليدج» في هذا الموسم حتى 90% على مجموعة من أبرز الماركات العالمية. ومع العديد من الخيارات يمكن للمتسوقين استكشاف العروض المذهلة في (Dolce & Gabbana) أو (Ted Baker) و(Armani) و(Giorgio Armani) و(DKNY) و(Superdry) وغيرها. ويمكن لزوار المركز أن ينهوا تسوّقهم بتذوّق أشهى الحلويات في متجر حلويات جوديفا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز