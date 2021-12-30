الإمارات العالمية للألمنيوم تسدد تمويل مصهر الطويلة بالكامل مبكراً لتحسين هيكل رأس المال

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن السداد المبكر والكامل للتمويل المقدم من 13 وكالة تمويل وبنك، والذي حصلت عليه لإنشاء مصهر الطويلة التابع للشركة في أبوظبي.

تم تقديم التسهيل الائتماني لصالح الإمارات للألمنيوم (إيمال)، وهي الآن شركة تابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، من أجل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2010، ومرة أخرى للمرحلة الثانية في عام 2013، بحيث تبلغ فترة سداد كل تمويل 15 عاماً. ووصل إجمالي المبلغ الذي تم تسديده مبكراً 361 مليون دولار. وجرى تسديده مبكراً بأربع سنوات للمرحلة الأولى و7 سنوات للمرحلة الثانية.

وسيؤدي هذا السداد المبكر إلى تقليل المديونية، ما يمثل جزءاً مهماً من استراتيجية تحسين هيكل رأس مال الشركة. وتم تخفيض قيمة القروض التي حصلت عليه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأكثر من مليار دولار في العامين الماضيين، وأصبحت تتضمن حالياً قرضاً طويل الأجل بقيمة 5.5 مليارات دولار، وقرض تمويل مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقيمة 700 مليون دولار والذي تم الحصول عليه في 2019.

وقال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعزز هذا التخفيض الإضافي مركز شركتنا المالي ويبسط هيكل القروض ويساعد في إعدادنا للمرحلة التالية من المسيرة المؤسسية. لقد تمكنا من تقليص الديون بنجاح في العام 2021 مع تحقيق عوائد لمساهمينا وذلك بفضل متانة أعمالنا والطلب المتزايد والمستمر على معدننا».

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